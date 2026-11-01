Stockholm och Viktor Sjölander hoppas på en klassisk TV-puckshög i finalen i TV-pucken mot Skåne.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån & Martin Jansson.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Stockholm är framme i en final i TV-pucken. Laget gick in som en av storfavoriterna och har växlat upp under turneringens gång. Under lördagen vann de semifinalen mot Göteborg. Ett storstadsmöte där stockholmarna verkligen imponerade.

En av dem som har stuckit ut mest under turneringen är lagets kapten, Viktor Sjölander.

Talangen spelar till vardags i Djurgården och öser där in poäng i U18-laget redan i år. Även i TV-pucken har han fått en bra utdelning. I semifinalen hyllades också talangen stort av SVT:s expert Johan Andersson.

– Han är bäst på planen, han är bäst i turneringen, sa Andersson i sändningen.

Hur känns det att höra sånt?

– Det känns väldigt kul att höra, men det jag fokuserar på är att vinna, säger talangen.

Stockholm möter Skåne i final i TV-pucken

Nytt för i år är att TV-pucken spelas inom loppet av en vecka. Det har gjort turneringen betydligt mer intensiv. Samtidigt kommer lagen också nära varandra under den korta men händelserika tiden tillsammans.

– Det är ett otroligt tajt lag med alla pusselbitar och där alla gör sitt jobb, säger Viktor Sjölander.

Just Sjölander klev också fram i semifinalen med ett mål och en assist, det i en match där Stockholm stod för en helgjuten insats mot Göteborg.

– Det är ett bra lag vi möter, väldigt spelskickligt. Jag tycker ändå att vi tar och håller dem på utsidan och spelar vårt spel.

Hur skönt är det nu att ni är framme i en final?

– Det känns otroligt skönt. Vi har jobbat för det här nu ett par veckor och det är en väldig lättnad.

Viktor Sjölander är nästa talang i Djurgården

Listan på forwardstalanger som har kommit fram i Djurgården kan göras hur lång som helst. Bara de senaste åren har vi fått se Viggo Björck, Anton Frondell och Victor Eklund ta för sig i A-laget. Nu spelar alla tre i NHL samtidigt som vi i år har fått bekanta oss med Theo Stockselius på allvar.

Det finns med andra ord gott om förebilder för Viktor Sjölander.

– Det är väldigt coolt. Det är som sagt väldigt många bra spelare som har kommit fram där. Det är coolt att följa deras väg.

Anton Frondell spelar nu i NHL.

Foto: Matt Marton/Imagn Images/Bildbyrån

Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?

– Jag skulle säga att jag är spelskicklig. Jag har bra spelsinne och försöker vara över hela banan och bidra.

Han är idolen: "Följt honom mycket"

Viktor Sjölander var redan förra säsongen med och spelade med Djurgårdens 10-kull. Som underårig var han inte bara en del av U16-laget, utan även en av de bästa spelarna.

I år har han fått följa med upp i U18-laget där det under hösten har blivit åtta mål och 13 poäng på nio matcher från 15-åringens klubba.

– Det är kul att komma upp och spela med dem. Det är en väldigt bra nivå och en hög träningsnivå varje dag, det är bra för min utveckling.

Bland alla tidigare nämnda potentiella förebilder finns det också en som sticker ut lite extra.

– Jag skulle säga Anton Frondell. Jag har följt honom mycket när han har varit i A-laget och i juniorerna. Det är coolt att se vad han gör.