Norrbotten skriver historia – klara för final i TV-pucken

Norrbotten är klara för final i TV-pucken.

Foto: SVT Play.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Norrbotten vann sin grupp i kvalspelet av TV-pucken. Väl i kvalspelet har de fortsatt att övertyga, inte minst defensivt. I kvartsfinalen blev det nämligen en 1–0-seger mot Småland. I semifinal väntade under lördagen de regerande mästarna Värmland.

Då fick norrbottningarna en drömstart när Kerstin Lundqvist skickade in 1–0 redan efter en dryg minut. I målet storspelade sedan Amanda Persson. Målvakten stod emot allt som skickades hennes väg.

Värmland hade också mycket zontid i den första perioden där inte minst skapades ett par heta chanser i powerplay.

Norrbotten klara för final av TV-pucken

Men målet ville inte komma.

Matchen fortskred och i den andra perioden hade Norrbotten en bra kontroll på matchbilden. Med drygt en minut kvar att spela fick Värmland sedan en sista chans att kvittera, det med två man mer eftersom de både hade powerplay och plockade sin målvakt.

Även här stod Norrbotten och Amanda Persson emot. Matchen slutade därmed 1–0 och Norrbotten är nu klara för final i TV-pucken. Den matchen kommer att spelas under söndagen mot antingen Dalarna eller Göteborg. Det är distriktets första final i TV-pucken på flicksidan.

– Det känns riktigt bra. Det är väldigt stort. Vi har väldigt bra sammanhållning och jag tycker att vi är ett riktigt starkt lag, säger Julia Karlberg, som har gjort tio poäng hittills i TV-pucken.

