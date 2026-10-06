Dags för Lundqvist junior: "Extremt begåvad"

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Göteborg. Ett av de större distrikten, som ofta har höga förväntningar på sig, men som samtidigt kommer från en tuffare period i form av tre missade slutspel i rad. Namnen är för många att rada upp, men på senare år har sådana som Noah Dower Nilsson, David Edstrom och självklart Ivar Stenberg, tagit vägen via distriktslaget.

Göteborg har totalt tre TV-pucksvinster. Den senaste 2018, då med bland annat Simon Edvinsson i laget.

– 11-kullen i Göteborg har alltid haft en hög svansföring. De är väldigt skillade, de är väldigt duktiga med pucken.

– Nu har det varit några tråkiga år, med lite stolpe ut och många missade slutspel, så nu är det dags.

Tillsammans med Göteborgs huvudtränare Thomas Heden går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp A spelas i Kungsbacka. Blekinge, Bohuslän/Dal, Göteborg, Skåne, Småland och Västergötland gör upp om slutspelsplatserna.