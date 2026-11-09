Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Det har aldrig funnits en bättre tid att vara en blivande UFA-spelare i NHL.

Landskapet för free agents har förändrats för all framtid i takt med att lönetaket stiger. Under de senaste säsongerna har det höjts från 88 miljoner dollar till 95,5 miljoner dollar och därefter till 104 miljoner dollar. Under säsongen 2027/28 väntas ytterligare ett rejält lyft till 113,5 miljoner dollar. Det blir då enklare för klubbarna att behålla sina kärnspelare och med ett lönetak som beräknas nå 127,5 miljoner dollar 2028/29 och – håll i er – 150 miljoner dollar till säsongen 2029/30, skenar spelarlönerna iväg på en aldrig tidigare skådad nivå. Så sent som 2023 tjänade NHL:s bäst betalda spelare 12,5 miljoner dollar per år. Den spelaren var Connor McDavid, och han kan mycket väl fördubbla den summan när hans nästa kontrakt börjar gälla 2027/28.

När vi nu tittar närmare på listan över de främsta UFA-spelarna 2027 handlar det alltså inte bara om att undersöka vilka som kan komma ut på marknaden i juli. Vi tittar också på vilka som kommer att skriva på riktigt lukrativa kontrakt med sina nuvarande klubbar innan dess.

Åldrarna i artikeln avser hur gamla spelarna kommer att vara den 1 juli 2027. Kontraktsuppgifterna är hämtade från PuckPedia.

1. Quinn Hughes, back, Minnesota Wild

Ålder: 27 år

Lönetaksträff 2026/27: 7 850 000 dollar

Ökar eller minskar Connor Hellebuyck-trejden sannolikheten för att Quinn Hughes ska ansluta till sina bröder i New Jersey Devils? New Jersey beräknas för närvarande bara ha 16,8 miljoner dollar i utrymme under lönetaket inför säsongen 2027/28. Det räcker inte för att värva Hughes, som kommer att kräva minst 20 miljoner dollar per år i sitt nästa kontrakt. Kan han ändå skriva på det med Minnesota Wild? General manager Bill Guerin verkar vara ganska (offentligt) frustrerad över processen och antyder att det inte händer särskilt mycket i förhandlingarna. Samtidigt är Wild fortfarande en utmanare om Stanley Cup.

Jag undrar fortfarande om det bästa alternativet för Hughes är att skriva på ett treårskontrakt som gör att han blir unrestricted free agent 2030, samtidigt som brorsan Jack Hughes.

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Quinn Hughes.

Foto: Craig Lassig/AP/Alamy

2. Nikita Kutjerov, högerforward, Tampa Bay Lightning

Ålder: 34 år

Lönetaksträff 2026/27: 9 500 000 dollar

Under sitt nuvarande kontrakt, som började gälla 2019/20, har Nikita Kutjerov vunnit sin andra Hart Trophy, sina andra och tredje Art Ross Trophy samt två Stanley Cup-titlar. Han har dessutom vunnit poängligan i slutspelet under båda dessa mästerskapsår. Kutjerov är en av de främsta renodlade poängspelarna i modern tid och har rätt att kräva precis vad han vill , trots att han har varit en stor besvikelse i slutspelet under de senaste säsongerna.

Det är förståeligt att han känner att han har blivit behandlad med ”bristfällig kommunikation och respekt” av Lightnings general manager Julien BriseBois. Jag har inte bara hört att Kutjerov definitivt är färdig med Tampa Bay Lightning, utan också fått uppgifter om att han inte har någon brådska att skriva på en förlängning med en ny klubb direkt.

Han står fortfarande nära sina lagkamrater i Lightning och tränaren Jon Cooper, så det är inte otänkbart att Kutjerov spelar klart den här säsongen med Bolts och sedan lämnar den 1 juli. De kommande sju månaderna lär bli mycket intressanta.

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Nikita Kutjerov.

Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

3. Jason Robertson, vänsterforward, Dallas Stars

Ålder: 27 år

Lönetaksträff 2026/27: 12 000 000 dollar

Sedan 2020/21, Jason Robertsons första hela säsong, är det bara tio spelare som har gjort fler poäng. Han är en av NHL:s mest konsekvent producerande vänsterforwards och befinner sig i sin “prime” vid 27 års ålder. Trots det har Dallas Stars konsekvent värderat honom lägre än vad han värderar sig själv. Till synes har varje kontrakt han skrivit med klubben föregåtts av utdragna och infekterade förhandlingar. Att de kom överens om ett ettårskontrakt för att undvika skiljedom och låta honom bli unrestricted free agent 2027 var ett stort misslyckande för Dallas .

I dagens klimat med ett stigande lönetak kan Robertson använda Kirill Kaprizovs genomsnittliga årslön på 17 miljoner dollar som riktmärke. Enligt kollektivavtalet får Robertson, efter att ha skrivit på sitt ettårskontrakt, tidigast sätta pennan på papper för en kontraktsförlängning den 1 januari 2027. Det borde finnas incitament för honom att testa marknaden, för att undvika att Dallas återigen erbjuder honom ett för lågt kontrakt. Samtidigt måste Stars överväga att trejda honom i en så kallad “hockeytrejd” om de befarar att de annars förlorar honom utan ersättning.

Jason Robertson.

Foto: Jerome Miron-Imagn Images

4. Sidney Crosby, center, Pittsburgh Penguins

Ålder: 39 år

Lönetaksträff 2026/27: 8 700 000 dollar

Det var mycket oro inför Crosbys senaste kontraktsförlängning, till stor del eftersom Pittsburgh Penguins befann sig i en djup svacka som organisation. Vissa ifrågasatte om han verkligen ville spela ut resten av sin karriär utan någon möjlighet att jaga ytterligare en Stanley Cup-titel. Men “Pens” var på väg uppåt igen förra säsongen. De bröt en tre år lång slutspelstorka samtidigt som de fyllde på talangpoolen med nya framtidsnamn. Därför verkade beslutet att förlänga kontraktet enklare för “Sid” den här gången.

Tyvärr har “Pens” återigen fått problem och har under inledningen av den här säsongen inte sett ut som ett slutspelslag. Kan det öppna dörren för den sedan länge omtalade möjligheten att Crosby trejdas till Montreal Canadiens som en kortsiktig förstärkning inför slutspelet? Man ska aldrig säga aldrig, men jag kan inte se honom byta tröja, inte efter mer än 21 säsonger. När Crosby pratade med en mindre grupp journalister , däribland mig, några dagar innan träningslägret började, verkade han inte alls orolig eller stressad över sitt nästa kontrakt. Han intog snarare en inställning i stil med: ”Det blir klart när det blir klart.”

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Sidney Crosby.

Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

5. Erik Karlsson, back, Pittsburgh Penguins

Ålder: 37 år

Lönetaksträff 2026/27: 11 500 000 dollar

Erik Karlsson vred tillbaka klockan och stod för en enastående säsong som 37-åring i “Pens”. Han slutade nia i omröstningen till Norris Trophy förra säsongen. Trots sin relativt höga ålder är han fortfarande en back som klarar av att spela många minuter och som är ett utmärkt offensivt vapen. Men kommer han fortfarande att passa in i Pittsburgh efter den här säsongen? Det kan diskuteras. “Pens” behöver bli yngre och under flera år har vi hört viskningar om en återkomst till Ottawa Senators för Karlsson. Det skulle vara logiskt med tanke på att hans fru kommer därifrån.

Efter att nu ha tjänat stora pengar under sitt åttaårskontrakt med en genomsnittlig årslön på 11,5 miljoner dollar, skulle Karlsson då kunna återvända till Kanadas huvudstad nästa sommar på ett lagvänligt kontrakt? Det är min förutsägelse. Han ser också ut att kunna bli ett populärt alternativ som en “rental” vid Trade Deadline om Pittsburgh inte får ordning på säsongen.

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Erik Karlsson.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

6. Vince Dunn, back, Seattle Kraken

Ålder: 30 år

Lönetaksträff 2026/27: 7 350 000 dollar

Det kommer alltid att finnas en stark marknad för offensivt skickliga toppbackar. Därför bör Vince Dunn kunna få en löneökning jämfört med sin nuvarande genomsnittliga årslön, förutsatt att han håller en hög nivå under 2026/27. Även under en svagare säsong 2025/26, sett till den individuella statistiken, var han bra på att driva spelet. Sedan han anslöt till Seattle Kraken inför klubbens första säsong 2021/22 har han snittat 53 poäng per 82 matcher. Om han testar marknaden kommer han därför att locka till sig ett stort intresse och sannolikt skapa en rejäl budgivning.

Dunn kan också bli en populär trejdkandidat under säsongen, när han går in på sitt sista kontraktsår. Kraken håller dock fortfarande till i kampen om en slutspelsplats under den här tidiga delen av säsongen.

7. Ryan O’Reilly, center, Nashville Predators

Ålder: 36 år

Lönetaksträff 2026/27: 4 500 000 dollar

Ryan O’Reilly är fortfarande en stark defensiv center som är en av ligans bästa tekare. Han kommer dessutom från sin näst bästa offensiva säsong i karriären och producerar en poäng per match den här säsongen. Han är därmed lika värdefull som någonsin och bör kunna kräva en högre genomsnittlig årslön på sitt nästa kontrakt. Nashville Predators, som spelar i en delstat utan inkomstskatt, fick honom till ett relativt förmånligt pris för tre år sedan.

Att döma av den mängd värvningar som den nye general managern Chris MacFarland genomförde under sommaren verkar klubben vara fast besluten att satsa på att vinna här och nu. Men om “Preds” återigen gör en svag säsong kommer O’Reilly att bli ett extremt eftertraktat alternativ för lag som söker en bra “rental” vid Trade Deadline.

Ryan O'Reilly.

Foto: Brad Penner-Imagn Images

8. Shayne Gostisbehere, back, Carolina Hurricanes

Ålder: 34 år

Lönetaksträff 2026/27: 3 200 000 dollar

Det finns ingen risk att ”Ghost Bear” förväxlas med lagkamraten Jaccob Slavin. Renodlat defensivt spel är inte Shayne Gostisbeheres styrka. Men han kan driva spelet från egen zon alldeles utmärkt när han får spela i en mer skyddad roll med begränsad istid, och han är fortfarande en underskattad offensiv kraft. Under de senaste fem säsongerna, samt under den första fjärdedelen av årets säsong, ligger han på 15:e plats bland backarnas poängliga i NHL.

Det återstår att se om listiga Carolina Hurricanes, som för närvarande bara har tre backar under kontrakt inför nästa säsong, väljer att betala Gostisbehere vad han är värd på marknaden eller försöker hitta nästa Gostisbehere till ett reapris.

9. Pavel Zacha, center, Boston Bruins

Ålder: 30 år

Lönetaksträff 2026/27: 4 750 000 dollar

I de blindas rike är den enögde kung. På en marknad där det saknas centrar kan en spelare som håller för en andrakedja komma att få betalt som en förstacenter. Pavel Zachas personliga rekord på 30 mål under 2025/26 byggde på en ohållbart hög skottprocent på 22,9 procent. Föga förvånande har han gått tillbaka mot sitt normala snitt den här säsongen och ligger i nuläget på en takt för 17 mål på 84 matcher.

Zacha är ingen spelare som på egen hand förändrar en match, men han är stor, relativt komplett, stark i tekningscirkeln och tillräckligt skicklig för att fungera tillsammans med andra toppspelare. Hans värde på den öppna marknaden är sannolikt betydligt högre än vad Boston Bruins är villiga att betala för att förlänga kontraktet. Därför kan det vara bäst för båda parter att gå skilda vägar. Men om general manager Don Sweeney vet att det kommer att ske, blir Zacha då ett logiskt trejdobjekt redan under säsongen?

Pavel Zacha.

Foto: AP Photo/Alamy

10. Artturi Lehkonen, vänsterforward, Colorado Avalanche

Ålder: 31 år

Lönetaksträff 2026/27: 4 500 000 dollar

Artturi Lehkonen var ett riktigt kap för “Avs” vid Trade Deadline 2022. Han gjorde fyra matchvinnande mål under lagets väg mot Stanley Cup-titeln den våren och har överlag varit en produktiv forward i topp sex som snittar 30 mål per 82 matcher. Det är dock väldigt svårt att värdera Lehkonen inför free agency. Han dras ofta med skador och hans bästa notering i antal spelade matcher sedan han kom till Colorado Avalanche är 70. Dessutom har den tidigare Frölundastjärnan inlett den här säsongen på ett helt otroligt sätt och gjort tolv mål på sina första 16 matcher. Han har gjort mål på hela 35,3 procent av sina skott, en fullständigt osannolik siffra. Även när han går tillbaka mot mer normala nivåer kan den starka inledningen bidra till att han får sin bästa säsong i karriären rent statistiskt.

Detta stjärnspäckade “Avs”-laget kommer att börja betala Cale Makar 20,4 miljoner dollar per säsong nästa år och har ett beräknat lönetaksutrymme på 12,52 miljoner dollar. Hur stor del av det vill de lägga på Lehkonen? Enligt uppgifter vill han stanna i “Avs”, men om han fortsätter i samma takt kan han bli för dyr för Denver-klubben.

11. Jared McCann, vänsterforward, Seattle Kraken

Ålder: 31 år

Lönetaksträff 2026/27: 5 000 000 dollar

Sedan han anslöt till Kraken 2021/22 har Jared McCann snittat 31 mål per 82 matcher. Han nådde sin topp med ett klubbrekord på 40 mål under 2022/23. Med en skottstyrka som placerar honom i den 90:e percentilen är McCann fortfarande en farlig målskytt. Han har dock aldrig fått möjligheten att spela tillsammans med elitspelare under sina bästa år.

Han skulle kunna bli ett mycket lönsamt tillskott för ett lag som har en center av absolut toppklass och behöver en spelare som kan sätta pucken i mål.

Jared McCann.

Foto: Robert Edwards-Imagn Images

12. Artiom Zub, back, Ottawa Senators

Ålder: 31 år

Lönetaksträff 2026/27: 4 600 000 dollar

Artiom Zub är en rörlig back med starka defensiva egenskaper som vanligtvis spelar minuter i ett första backpar. Han förtjänar en rejäl löneökning jämfört med sin nuvarande genomsnittliga årslön, särskilt i ett klimat med stigande lönetak där allt färre topp fyra-backar når ut på marknaden.

Med de flesta av sina främsta spelare bundna till långa kontrakt och mer än 28 miljoner dollar i beräknat lönetaksutrymme är “Sens” i ett mycket bra läge för att prioritera en kontraktsförlängning med Zub. Det finns ingen ursäkt för att inte göra det.

13. Alexandre Carrier, back, Montreal Canadiens

Ålder: 30 år

Lönetaksträff 2026/27: 3 750 000 dollar

Alexandre Carrier spelar ett enkelt och effektivt försvarsspel som bygger på spelförståelse och positionering snarare än fysisk styrka. Han är en underskattad del av “Habs” backuppsättning och en given spelare i lagets främsta boxplayuppställning.

Det kommer dock att kosta att behålla honom. Att spela i Montréal har höjt hans profil och han är inte längre den dolda pärlan likt han var under tiden i Nashville Predators. Om han når ut på marknaden kommer han att bli ett populärt namn, inte minst eftersom han är högerfattad.

14. Justin Faulk, back, Detroit Red Wings

Ålder: 35 år

Lönetaksträff 2026/27: 6 500 000 dollar

Justin Faulks bästa år ligger bakom honom, men han är fortfarande en back som klarar av att spela många minuter och som fortfarande åker skridskor riktigt bra för sin ålder. Därför kommer det att finnas en hyfsad marknad för honom på ett kort- eller medellångt kontrakt.

Det kan finnas gott om intresse för honom redan vid Trade Deadline, som en “rental” om, eller när, Detroit Red Wings väljer att sälja, och sedan återigen under free agency.

15. Morgan Frost, center, Calgary Flames

Ålder: 28 år

Lönetaksträff 2026/27: 4 375 000 dollar

Morgan Frost är två år yngre än Pavel Zacha och kan fortfarande ha en högre offensiv potential, även om han är en annorlunda spelartyp rent spelmässigt. Calgary Flames kan behöva betala överpris för att behålla honom, med tanke på hur tunn marknaden för centrar väntas bli.

Frosts agent, Darren Ferris, är också ökänd för att försöka få sina spelare att spela ut sina kontrakt och bli unrestricted free agents. Samtidigt deklarerade Frost förra månaden att han vill stanna i Calgary. Kanske blir han därför en del av general manager Craig Conroys långsiktiga plan i stället för ännu en veteran i den långa raden av spelare som har sålts sedan han tog över jobbet.

16. Blake Coleman, center, Minnesota Wild

Ålder: 35 år

Lönetaksträff 2026/27: 4 900 000 dollar

Blake Coleman kan spela på flera positioner i ett lags andra- eller tredjekedja, han spelar boxplay och har två Stanley Cup-ringar. Han bör därför vara eftertraktad i sommar. Samtidigt kan det faktum att han har kommit upp i 35-årsåldern dra ned hans värde sett till hur stor andel av lönetaket som hans lön kommer att ta upp.

Hans genomsnittliga årslön skulle mycket väl kunna bli oförändrad när vi tar hänsyn till att lönetaket höjs från 104 miljoner dollar till 113,5 miljoner dollar nästa år.

17. Jevgenij Malkin, center, Pittsburgh Penguins

Ålder: 40 år

Lönetaksträff 2026/27: 5 500 000 dollar

Vi vet att Penguins general manager Kyle Dubas är fast besluten att inte hamna i någon diskussion om huruvida Malkin ska fortsätta eller inte. Det har han varit väldigt tydlig med. Beror det på att ”Geno” har gjort sitt i Penguins efter den här säsongen? Beror det på att han helt enkelt kommer att lägga av? Eller kommer “Pens” bara att utvärdera hela situationen efter säsongen?

Det är inte helt lätt att läsa av läget. Oavsett vad som händer har Malkin nått ett skede i sin legendariska karriär där han från och med nu bara kommer att skriva på ettårskontrakt. Men om han vill fortsätta spela i jakten på en Stanley Cup-titel innebär det att han måste skriva på för en annan klubb. “Pens” är inte ens i närheten av att kunna utmana om titeln igen.

Jevgenij Malkin.

Foto: Isaiah J. Downing/USA TODAY Sports

18. Rasmus Ristolainen, back, Philadelphia Flyers

Ålder: 32 år

Lönetaksträff 2026/27: 5 100 000 dollar

Philadelphia Flyers borde förmodligen ha sålt Rasmus Ristolainen när hans värde var som högst under förra året. Hans istid har minskat rejält och han har haft stora problem tillsammans med resten av lagets backuppsättning under hösten. För närvarande rankas han i den femte percentilen bland defensiva spelare i NHL.

Trots det kommer det att finnas en marknad för hans storlek, räckvidd och fysiska spel.

Rasmus Ristolainen.

Foto: Bildbyrån

19. Drew Doughty, back, Los Angeles Kings

Ålder: 37 år

Lönetaksträff 2026/27: 11 000 000 dollar

Drew Doughty är en Los Angeles Kings-legend, en framtida Hall of Fame-medlem och lagets nuvarande kapten. Samtidigt står han utan kontrakt inför nästa sommar och det finns argument för att det skulle vara bäst för båda parter att gå skilda vägar. Kings, som är NHL:s äldsta lag, behöver föryngra truppen.

Om Doughty vill ha chansen att vinna ytterligare ett mästerskap ser det inte ut som att det kommer att ske i Los Angeles. Samtidigt har han redan sina Stanley Cup-ringar, så det är förståeligt om han helt enkelt vill avsluta karriären som en King.

Drew Doughty.

Foto: Griffin Hooper-Imagn Images

20. John Gibson, målvakt, Detroit Red Wings

Ålder: 33 år

Lönetaksträff 2026/27: 6 400 000 dollar

John Gibsons karriär har följt ett tydligt mönster: han storspelar i ett mediokert lag som har svårt att ge honom tillräckligt med stöd, för att så småningom börja mattas av under den tunga arbetsbördan. Gibson var enastående för Red Wings förra säsongen trots de svåra förutsättningarna. Den här säsongen har det ironiskt nog varit tvärtom. Samtidigt som Detroits försvarsspel har förbättrats har han haft stora problem och blivit klart överglänst av Daniil Tarasov. Om Tarasov fortsätter sin starka inledning kommer han att rankas före Gibson på nästa version av den här listan. Dessutom har Gibson nu åkt på en skada.

Om Red Wings är redo att testa ett målvaktspar bestående av Tarasov och Trey Augustine kommer de att låta Gibson gå i juli, förutsatt att de inte trejdar honom innan deadline. Det skulle då vara intressant att se Gibson ansluta till ett defensivt topplag för en gångs skull.

21. Dmitrij Orlov, back, San Jose Sharks

Ålder: 35 år

Lönetaksträff 2026/27: 6 500 000 dollar

Efter att San Jose Sharks förstärkt sin backsida under sommaren har Dmitrij Orlov fått en roll i tredje backpar under inledningen av årets säsong. Han har dessutom haft stora problem spelmässigt. När Orlov är på isen i spel fem-mot-fem får motståndarlaget nästan 60 procent av målchanserna, och det är inte direkt så att han ställs mot motståndarnas bästa spelare under sina minuter.

Han bör fortfarande kunna hitta en ny klubb som en femte- eller sjätteback, men hans bästa år ligger helt klart bakom honom.

22. Carter Hart, målvakt, Vegas Golden Knights

Ålder: 28 år

Lönetaksträff 2026/27: 2 000 000 dollar

Vegas Golden Knights tog en risk när de satsade på att Carter Hart skulle kunna komma tillbaka efter att ha varit borta från hockeyn i ett och ett halvt år til följd av rättegången där han stod åtalad för sexuella övergrepp, men senare friades.

Sedan återkomsten har han stundtals varit en målvakt över genomsnittet, framför allt under sin starka period i slutet av grundserien 2025/26. Men han har också stundtals varit under genomsnittet, inte minst under Stanley Cup-finalen tidigare i år. Han har inte varit tillräckligt bra för att säkra rollen som given förstamålvakt i Vegas på lång sikt. Därför kan hans nästa kontrakt komma att avgöras av om han vill vara en del av en målvaktsrotation i ett topplag eller försöka få en större andel starter i ett svagare lag.

Carter Hart (vänster).

Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

23. Jalen Chatfield, back, Carolina Hurricanes

Ålder: 31 år

Lönetaksträff 2026/27: 3 075 000 dollar

“Canes” är ett så dominant lag när det gäller att driva spelet att det kan vara svårt att avgöra vilka av deras backar som är verkliga toppspelare och vilka som gynnas av systemet. Jalen Chatfields underliggande statistik är imponerande. Han rankades i den 95:e percentilen bland defensiva spelare förra säsongen och ligger i den 75:e percentilen den här säsongen. Samtidigt är kvalitén på hans lagkamrater också exceptionellt hög.

Han har vissa uppsidor, inte minst med en maximal skridskoåkning som placerar honom i den 80:e percentilen, men han är också något av ett osäkert kort ifall han skulle lämna Carolina. Kan han verkligen vara lika bra i en annan miljö?

24. Ryan Hartman, center, Minnesota Wild

Ålder: 32 år

Lönetaksträff 2026/27: 4 000 000 dollar

Eftersom Wild har valt att satsa på en superkedja med Joel Eriksson Ek mellan Kirill Kaprizov och Matt Boldy får Ryan Hartman inte längre sina vanliga möjligheter i en offensiv formation. Det har också påverkat hans statistik negativt under den tidiga delen av säsongen.

Samtidigt är han center och det är bara ett år sedan han gjorde 23 mål under en säsong. Han skulle därför kunna bli mycket användbar för ett lag längre ned i tabellen som vill ge honom betydligt mer speltid.

Ryan Hartman.

Foto: Marc DesRosiers-USA TODAY Sports

25. Scott Wedgewood, målvakt, Colorado Avalanche

Ålder: 34 år

Lönetaksträff 2026/27: 2 500 000 dollar

Det finns två olika sätt att se på Scott Wedgewoods situation. Det ena är att inte dra för stora slutsatser av ett begränsat underlag, trots att hans inledning på den här säsongen har varit katastrofal. Det andra är att zooma ut och titta på hela hans karriär. Då kan man identifiera hans starka säsong 2025/26 som det verkliga undantaget för en målvakt som annars har varit en stabil backup.

Så sent som i vintras såg Wedgewood ut att spela till sig ett livsförändrande kontrakt med en lön på nivå för en förstemålvakt i NHL. Men “Avs” har återigen satsat på Mackenzie Blackwood i takt med Wedgewoods svaga insatser, och det känns som att han är på väg tillbaka mot rollen som andremålvakt.

Andra UFA-spelare 2027 att hålla ögonen på: Daniil Tarasov, Darcy Kuemper, Chris Kreider, Lawson Crouse, Jordan Binnington, Brandon Carlo, Mats Zuccarello, Claude Giroux, Jason Zucker, Andrew Copp, Anton Forsberg, Oliver Bjorkstrand, Evan Rodrigues, Maksim Sjabanov, Alex Lyon och Eeli Tolvanen.