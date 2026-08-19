Crosby vill fortsätta - då kan nya kontraktet skrivas

Sidney Crosby och Pittsburgh Penguins är på väg mot nytt kontrakt.

Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/ USA Today Sports

Hans agent Pat Brisson har nämligen gått ut och sagt att Pittsburgh Penguins och Sidney Crosby ännu inte har börjat prata om en förlängning. Däremot kommer de att börja diskutera det innan nästa säsong drar igång, där förhoppningen då är att enas om ett nytt kontrakt innan oktober, enligt New York Times.

Legendaren har själv sagt att han vill skriva på för ett eller två år till i taget. Något slut på karriären ser det därmed inte ut att bli.

Under Hockey-VM i Schweiz sa 39-åringen att han inte ser slutet på karriären efter säsongen. Istället väntas nu parterna komma överens om ett nytt avtal, förmodligen på två år, innan hösten är här.

Sidney Crosby är en av tidernas bästa spelare och har spenderat hela sin karriär i Pittsburgh. Där har han vunnit tre Stanley Cups och under den förra säsongen stod han för 74 poäng på 68 matcher. Inte under en enda av hans 21 säsonger i NHL har det blivit under en poäng per match.