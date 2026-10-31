Nya chocken: Kutjerov kräver trejd

Nikita Kutjerov kräver en trejd. Foto: Bildbyrån.

Dylan Larkin. Connor Hellebuyck. Quinn Hughes. Zach Werenski. Brady Tkachuk. Och så svenske Simon Edvinsson. Den senaste tiden har vi sett ett helt gäng storstjärnor i NHL begära en trejd från sina respektive lag.

Hellebuyck-sagan fick ett slut häromdagen. Tkachuk trejdades i somras. Quinn Hughes trejdades förra säsongen men kan komma att trejdas igen den här säsongen. Zach Werenski slopade till sist sitt trejdkrav. Men kring Larkin och Edvinsson är allt fortfarande väldigt oklart.

Och nu kan vi addera ytterligare ett namn på listan över stjärnor som vill byta lag. I natt kom nämligen beskedet att en av hela ligans största stjärnor det senaste decenniet, Nikita Kucherov, inte tänker skriva på ett nytt kontrakt med Tampa Bay Lightning. Han har istället begärt att få byta klubb, efter 14 år i Lightning-tröjan. Enligt nordamerikansk media ska han och agenten Dan Milstein ha meddelat beskedet till general manager Julien BrisBois i natt. "Kuch" ska även ha meddelat sina lagkamrater att han vill lämna Lightning.

Beskedet kommer som en chock. Ryssen har förvisso utgående kontrakt men han är en absolut legendar i Tampa Bay. Han har spelat för dem sedan 2013 och har gjort enorma 1139 poäng på 892 matcher i klubben. Han har vunnit två Stanley Cup-titlar med blixten på bröstet och de individuella framgångarna är ännu fler. På meritlistan finns:

Tre poängligatitlar.

Två utmärkelser som NHL:s MVP.

Två utmärkelser som NHL:s bäste spelare.

Tre vinster i NHL:s assistliga.

Sex 100-poängssäsonger (varav fyra i rad de fyra senaste säsongerna).

Nikita Kutjerov begär trejd

I natt svarade Tampa Bay på ryssens krav.

– Vi är medvetna om mediarapporteringen. Men vi har ingen som helst intention att trejda Nikita Kutjerov, meddelade man på sociala medier.

Han har inte en full no trade-klausul i sitt kontrakt, men däremot ett avtal som ger honom rätt att peka ut tio klubbar han kan tänka sig att hamna i. Hans nuvarande lönetaksträff ligger på 9,5 miljoner dollar.

Fortsättning följer.