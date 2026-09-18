Erik Karlssons svar om framtiden

Säsongen 2026/27 är den sista säsongen på det åttaårskontrakt värt 900 miljoner kronor som Erik Karlsson tecknade sommaren 2019. Med ett år kvar på kontraktet har han och Pittsburgh Penguins kunnat påbörja förhandlingar om ett nytt avtal sedan 1 juli – men än så länge har Karlsson inte haft några diskussioner om ett nytt kontrakt.

– Nej, det har jag inte. Jag tycker att situationen är rätt given utifrån vad den är och inte är. Jag har ett år kvar på kontraktet. Vårt lag befinner sig i ett lite märkligt skede, tycker jag. Vi får se hur saker och ting går den här säsongen, säger han till NHL.com:s reporter Wes Crosby .

"Har många år kvar"

Karlsson trejdades till Pittsburgh från San Jose sommaren 2023 efter att han under sin sista säsong i Sharks haft sin poängmässigt bästa säsong i NHL -karriären med sina 101 poäng på 82 matcher.

Under sina tre säsonger i Penguins har Karlsson inte nått samma höga höjder i sin produktion, men fjolårets produktion på 66 poäng på 75 matcher var hans bästa sedan flytten till Pittsburgh.

–Jag njuter av min tid just nu. Jag är 36 år och känner mig jättebra. Jag har många år kvar, men framtiden är inget jag riktigt har tänkt på, säger Karlsson.

"Vi tycker väldigt mycket om Erik"

Assisterande general managern Jason Spezza är nöjd med vad han fått se från Karlsson under dennes tid i Penguins.

– Det har varit en bra dialog och stor öppenhet kring hans situation. Vi tycker väldigt mycket om Erik. Jag tror att han har trivts bra här, och vi har uppskattat att ha honom här. Sådana situationer får helt enkelt utveckla sig under säsongens gång, säger Spezza.