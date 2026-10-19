Jim Nill är angelägen om att börja förhandla med Jason Robertson igen.

Foto: Bildbyrån/Montage

Det var många turer kring Jason Robertsons framtid i Dallas Stars under sommaren. Storstjärnan stod för en ny stark säsong med 45 mål och 96 poäng på 82 matcher, vilket var hans näst bästa notering i NHL . Hans bästa säsong är fortsatt 2022/23 när amerikanen gjorde hela 46 mål och 109 poäng på 82 matcher.

Robertsons avtal med Dallas löpte dock ut efter fjolårssäsongen och parterna kunde inte enas om ett nytt kontrakt. Bland annat hade stjärnan nobbat ett åttaårsavtal värt nästan 950 miljoner kronor med Dallas då han ville ha mer betalt. 27-åringen stoppade då också trejder till St. Louis Blues och Seattle Kraken under sommaren.

Det var i juni som Jason Robertson uppgavs vara nära en trejd till Seattle Kraken och klubben var beredda att ge stjärnan ett avtal värt närmare 1,2 miljarder kronor. Robertson ville dock inte flytta till Seattle utan nobbade budet .

Till slut kom Robertson och Dallas Stars överens om ett nytt avtal för säsongen 2026/27 värt tolv miljoner dollar, vilket är klart mindre än de 15 miljoner dollar per säsong som han hade tjänat i Seattle Kraken.

Dallas Stars vill inleda förhandlingar med Jason Robertson

Kontraktet innebär dock att Robertson igen kan bli free agent nästa sommar. Nu vill Dallas general manager Jim Nill vara tidigt ute i förhandlingarna för att säkra upp storstjärnan.

– Jag kommer nog att vänta till första december innan vi inleder samtalen. Jag vill inte ha några distraktioner nu i starten av säsongen. Sedan ska jag sätta mig ner med hans representanter och se vad vi kan lösa, säger Jim Nill enligt nhl.com .

Om Jason Robertson väljer att acceptera Dallas bud för att stanna i klubben återstår dock att se.

– Dallas är såklart platsen där jag började. Jag har byggt upp en fantastisk karriär här och under sommaren följer man förstås utvecklingen i ligan och ser vad som händer. För mig var det bästa alternativet att fortsätta omvärdera situationen, eftersom saker och ting hände så snabbt och förändrades hela tiden. Att gå den här vägen, se vad som händer och sedan omvärdera läget, samtidigt som man får tid att tänka igenom allt, har hjälpt mig längs vägen, sade Robertson i juli efter att han skrivit på för Stars.

Under sin NHL-karriär har Jason Robertson gjort 497 poäng på 464 NHL-matcher, alla för Dallas Stars.