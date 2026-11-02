Kutjerov sågar Tampa: ”Brist på kommunikation och respekt”

Nikita Kutjerov öppnar upp om anledningen till hans begäran att bli trejdad från Tampa Bay Lightning. Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images & Skärmdump från X

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Nikita Kutjerov har tillbringat hela sin NHL-karriär i Tampa Bay Lightning. Men efter en uppmärksammad trejdförfrågan är framtiden i klubben oviss.

Nu väljer den ryske superstjärnan att berätta mer om bakgrunden till sitt beslut.

Efter måndagens träning i Tampa Bay fick Kutjerov frågor från journalister om sin begäran att bli trejdad. Enligt forwarden handlar det inte om pengar, utan om bristande kommunikation och respekt från klubbledningen.

– Det har aldrig handlat om pengar för mig, utan mer om brist på kommunikation och respekt. Under de senaste fyra månaderna har vi bara haft två samtal. Och (general managern) Julien BriseBois gjorde det till slut klart att jag är fri att lämna den 1 juli, säger Kutjerov till den samlade presskåren.

"Jag har lämnat in min begäran"

Sportsnets Elliotte Friedman rapporterade i fredags att Kutjerov informerat både lagkamrater och organisationen om att han inte kommer att skriva på något nytt kontrakt med Tampa Bay när det nuvarande löper ut efter säsongen. Samtidigt ska han ha uttryckt en önskan om att bli trejdad.

Kutjerov spelar på det sista året av sitt åttaårskontrakt värt 76 miljoner dollar. Enligt uppgifterna har förhandlingarna om en förlängning inte gått framåt, samtidigt som kontakten med BriseBois varit begränsad.

När Kutjerov fick frågan om han ser sig själv i Tampa Bay även nästa säsong var svaret kort:

– Jag har lämnat in min begäran.

Tampa vill inte trejda Nikita Kutjerov

Efter uppgifterna om Kutjerovs trejdönskan gick Tampa Bay ut med ett tydligt besked. Klubben har inga planer på att trejda sin storstjärna.

– Vi är medvetna om medierapporterna om Nikita Kutjerovs framtid i Lightning. Vi har definitivt inga intentioner att trejda Nikita, sade BriseBois i ett uttalande.

Kutjerov själv verkar dock vara inställd på att fortsätta hjälpa laget så länge han spelar i Tampa.

– Just nu är jag en del av det här laget, och jag kommer att göra allt jag kan för att hjälpa mina lagkamrater att vinna.

Lagkamraten Brandon Hagel uttryckte också sitt stöd för den ryske forwarden.

– Vi älskar "Kuch" enormt mycket. Vi vet att han har vår rygg. Som supporter tycker jag att man ska uppskatta allt han har gjort för staden och organisationen, och allt han har gjort för mig personligen. Han är en riktigt bra vän, säger Hagel.

Han betonar samtidigt att laget fokuserar på hockeyn och att situationen får hanteras vid sidan av spelet.

Poängbäst i Lightnings historia

Kutjerov har vunnit två Stanley Cup-titlar och två Hart Trophy under sin tid i Tampa Bay. Förra månaden passerade han Steven Stamkos som klubbens främsta poängplockare genom tiderna.

På 892 NHL-matcher har ryssen noterats för 1 142 poäng, fördelat på 405 mål och 737 assist. Han har dessutom vunnit NHL poängliga tre gånger.

– Jag blev draftad här. Det här är mitt 14 år. Jag har vunnit ett par mästerskap och träffat många fantastiska människor. Mina barn har vuxit upp här, och jag är evigt tacksam för den här organisationen, säger Kutjerov om vad Tampa Bay betyder för honom.