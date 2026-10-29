Ärliga svaret om stjärnan: ”Jag har ingen aning”

Bill Guerin är osäker på Quinn Hughes framtid i Minnesota.

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Sedan den 1 juli har det varit möjligt för Minnesota Wild att förlänga kontraktet med superstjärnan Quinn Hughes . Parterna har fört diskussioner under sommaren och hösten, men ännu har inget nytt avtal skrivits på.

Frågan är om det överhuvudtaget kommer att bli en fortsättning i Minnesota för Hughes? I somras garanterade ägaren Craig Leopold att Hughes skulle bli kvar i Minnesota och efter att tidigare i somras ha låtit säker på att stjärnan skulle förlänga med klubben låter general managern Bill Guerin betydligt mer osäker nu, drygt två månader senare.

– Jag ska vara helt ärlig: jag vet inte. Jag har ingen aning om vad som kommer att hända. Jag vet inte vad jag kommer att göra. Det finns inget bestämt datum. Just nu fokuserar vi på vårt lag och vi försöker vinna hockeymatcher. Det är egentligen allt. Jag tror att vissa vill göra det här mer komplicerat än vad et faktiskt är – och då menar jag medierna. Det är inte så komplicerat, säger Guerin i "The Chad Hartman Show" enligt NHL.com .

Kan trejdas innan deadlinen

Hughes har tidigare varit öppen med att han drömmer om att spela tillsammans med sina bröder Jack Hughes och Luke Hughes , som båda spelar i New Jersey Devils , och skulle stjärnbacken inte förlänga sitt avtal med Minnesota har han möjlighet att kliva ut på free agent-marknaden sommaren 2027.

Om Hughes tvekar kring en fortsättning i Minnesota har Wild möjlighet att trejda honom till en annan klubb innan trade deadline i mars för att få något i utbyte mot stjärnbacken.

– Vid någon tidpunkt kommer jag att behöva lösa saker och ting och se vad som är bäst för laget. Det finns en sak som jag vet säkert, och det är att ha Quinn i laget som är bäst för laget, säger Guerin.

”Skulle inte bli förvånad om något händer snart”

I helgen uttalade sig Hughes om sin framtid i klubben, då han för första gången ställdes mot sin tidigare klubb Vancouver Canucks , som trejdade bort amerikanen i utbyte mot ett stort paket från Minnesota innehållande bland annat svenske Liam Öhgren.

– Jag njuter väldigt mycket just nu och tar bara min tid. Vi får se vad som händer, men jag skulle inte bli förvånad om något händer snart, sade Hughes då.

Den här säsongen har stjärnbacken noterats för 18 poäng (3+15) på 14 matcher för Minnesota Wild.