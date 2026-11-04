GENOMGÅNG: Klubbarna som kan trejda till sig Kutjerov

Var hamnar Nikita Kutjerov? Foto: Bildbyrån (Collage)

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Oj. Trots att vi under de senaste 10 månaderna har sett lagkaptenerna Quinn Hughes och Brady Tkachuk samt superstjärnemålvakten Connor Hellebuyck tvinga sig bort från sina lag, och den tidigare kaptenen Dylan Larkin försöka tvinga sig bort från sitt, slog Nikita Kutjerovs trejdkrav ner som en förlamande knock när nyheten kom i fredags kväll.

Tampa Bay Lightning har redan satt ett prejudikat för att behandla ålderskurvan med iskall kalkylering, även om det innebär att man gör sig av med klubblegendarer – precis som de gjorde med Steven Stamkos sommaren 2024. Men det här är Nikita Kutjerov, trefaldig poängligavinnare, tvåfaldig MVP, regerande MVP och tvåfaldig Stanley Cup-mästare. Tanken på att Lightning skulle ge ett skambud till den blivande UFA-spelaren i kontraktsförhandlingarna kom som en överraskning och har uppenbarligen varit en rejäl besvikelse även för honom själv, även om det tydligen handlade mindre om den faktiska prislappen. När han i måndags uttalade sig för reportrar om begäran för första gången, antydde han att det handlade om ”bristfällig kommunikation och respekt” snarare än pengar.

Precis som källor med insyn i situationen tidigare uppgett för Daily Faceoff innan han talade i måndags, bottnar begäran från Kutjerovs sida helt och hållet i en konflikt med ledningen – det vill säga general managern Julien BriseBois – och har ingenting med lagkamraterna eller tränaren Jon Cooper att göra. Det sätter Kutjerov i den unika sitsen att han, till skillnad från Larkin eller Hellebuyck, fortfarande är bekväm med att spela för sitt nuvarande lag. Det minskar också en del av stressen med att få till en trejd; det är ju inte så att Kutjerov för närvarande är avstängd utan lön.

Lightning har klargjort att de inte har några planer på att trejda sin superstjärna till högerforward, men allt jag har hört tyder på att Kutjerov är färdig som Lightning-spelare efter den här säsongen och inte kommer att förlänga kontraktet under praktiskt taget några omständigheter. Innebär vetskapen om detta så här tidigt på säsongen att BriseBois kommer att överväga att sondera trejdmarknaden?

Kutjerov, 33, har en lista på 10 lag som han kan tänka sig att bli trejdad till. Enligt vad jag hör har han ingen brådska att ta ett beslut om var han vill spela härnäst, så vi ska inte förvänta oss en trejd inom den närmaste framtiden – såvida det inte sker en drastisk förändring i hans vilja att spela för Tampa i nutid. Men om en trejd faktiskt blir av – och med tanke på att vi inte känner till alla 10 lag på Kutjerovs lista – vilka klubbar vore de mest intressanta och/eller logiska alternativen? Låt oss spekulera lite.

Till att börja med, låt oss ta två av destinationerna som jag inte köper: Montreal Canadiens och Toronto Maple Leafs.

Elliotte Friedman på Sportsnet rapporterade att Kutjerov skulle vara öppen för att gå till endera klubben. Men ingen av destinationerna är logiskt vettig. Båda lagen är välbärgade på ytterforwardsplatserna och har akuta behov på andra positioner.

Habs behöver en center, inte en ytterforward; Detroit Red Wings Larkin är deras mest logiska bytesmål. Leafs är också starka på kanterna och är i desperat behov av en back. Om de ska jaga någon borde det vara Detroit Red Wings Simon Edvinsson. Jag antar att samtliga 31 lag bör höra sig för när en framtida, självklar förstarundevald Hall of Fame-spelare som Kutjerov blir tillgänglig, men det finns bättre lösningar än Montreal och Toronto.

Sju klubbar som kan trejda till sig Nikita Kutjerov

Chicago Blackhawks

Hawks skulle inte bocka av rutan för att "vinna nu" för Kutjerov, även om han självklart skulle hjälpa dem att vinna betydligt mer… nu. Men Chicago Blackhawks skulle innebära ett kliv till en mycket större marknad för en spelare som tillbringat sin karriär i relativ skymundan. De skulle kunna erbjuda en stjärncenter i Connor Bedard som Kutjerov kan spela med.Hawks, som står och stampar i sitt lagbygge, börjar bli desperata att skynda på sin tidsplan, och Kutjerov skulle tveklöst bidra till det. De har dessutom löneutrymmet för att ge honom vad han än begär; de sitter på mer än 37 miljoner dollar inför nästa säsong, enligt våra partners på PuckPedia. Och Hawks har precis rätt mix av unga NHL-talanger (som t.ex.Frank Nazar) och lovande framtidshopp för att potentiellt kunna locka Tampa med ett bra bytespaket.

Frank Nazar. Foto: Bildbyrån.

Dallas Stars

Rent hockey- och lönetaksmässigt är Dallas Stars ett alternativ som framstår som väldigt logiskt för mig. Varför? Två ord: Jason Robertson. Varje kontraktsförhandling hittills under hans karriär mellan klubben och Dallas främste vänsterforward har varit spänd, vilket kulminerade i ett katastrofalt ettårskontrakt i somras för att undvika skiljedomstol – något som leder honom raka vägen mot att bli unrestricted free agent 2027.

Robertson rakt av mot Kutjerov skulle kunna fungera som ett rent byte spelare för spelare; båda spelarna skulle flytta från en delstat utan inkomstskatt till en annan. Båda är förstakedjespelare av elitklass. Och under förutsättning att kontraktsförlängningar ingår, skulle båda sidor göra ett riktigt kap i stället för att tappa en stjärna helt gratis nästa sommar.

Robertson, 27, skulle göra Lightning yngre, medan Stars har kommit så långt i sitt fönster som utmanarlag att de kan tänka sig att bli äldre om Kutjerov kan hjälpa till att ge den sista knuffen som krävs för att vinna Stanley Cup.

Jason Robertsons framtid är oviss. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

New York Islanders

New York Islanders general manager Mathieu Darche var BriseBois assisterande GM i Lightning, så deras goda kännedom om varandra skulle kunna göra det enklare att sy ihop en trejd. Isles bygger kring 2025 års förstaval i draften tillika den blivande superstjärnebacken Matthew Schaefer, men de har dragit sig för att riva ner allt helt och hållet. I stället föredrar de att konkurrera här och nu, vilket bytesaffären för Brayden Schenn i vintras visade. Kutjerov skulle på allvar lyfta deras lagbygge en nivå.

De skulle dessutom kunna sitta på en pusselbit som kan få lönetaksekvationen att gå ihop och ge Lightning en talangfull – om än kvalitetsmässigt lägre rankad – ersättare till Kutjerov: Mathew Barzal. Han har ännu inte spelat någon match den här säsongen på grund av problem med ett kroniskt knäbesvär. Men under förutsättning att han klarar läkarundersökningen skulle han kunna må bra av en nystart i en dynamisk klubb som Tampa, där han potentiellt skulle kunna få ut mer av sin absoluta toppfart och skicklighet.

Kan Barzal hamna i Tampa? Foto: Bildbyrån

San Jose Sharks

San Jose Sharks bockar av många rutor. Om Kutjerov vill spela tillsammans med en superstjärna blir det knappast mycket bättre än att bilda kedja med Macklin Celebrini – en avslutare som Kutjerov skulle kunna komplettera med sitt spelsinne och passningsspel i världsklass. Sharks är dessutom angelägna om att ta sig ur sin återuppbyggnadsfas och börja nå slutspelet regelbundet, och en spelare av Kutjerovs kaliber skulle drastiskt öka oddsen för att det ska ske.

Sharks sitter på en hel uppsjö av draftval, framtidshopp och unga NHL-spelare som de skulle kunna locka Lightning med – förutsatt att Tampa är villiga att ta ett litet kliv tillbaka på kort sikt för att bli yngre och bättre längre fram. Tänk på hur Carolina Hurricanes säsongen 2024–25 släppte den blivande UFA-spelaren Mikko Rantanen för att säkra Logan Stankoven och flera förstarundeval. Föreställ dig om Tampa gjorde samma sak för ett paket centrerat kring till exempel Michael Misa.

Michael Misa skulle kunna gå i motsatt riktning. Foto: Bildbyrån.

Seattle Kraken

Bara för att Seattle Kraken inte borde kasta sig framåt i ett försök att utmana i toppen betyder det inte att det inte är precis vad de gör. Vi vet att de försökte hårt att landa Robertson från Dallas, bara för att mötas av att han signalerade att han inte ville skriva på någon förlängning i "The Emerald City". Skulle Kutjerov vara villig att göra det?

Washington är en annan delstat utan inkomstskatt, vilket vore ett plus, men Kraken skulle innebära en flytt tvärs över kontinenten till ytterligare en marknad där hockeyn inte står i centrum. Dessutom har de inte någon elitbetonad eller ens över medelbra omgivning för honom att spela med. Det är svårt att se den rent hockeymässiga logiken, men jag tar med Kraken eftersom allt tyder på att de har ett intresse med tanke på deras jakt på Robertson.

Seattle är i behov av en superstjärna. Foto: Bildbyrån.

Utah Mammoth

Utah Mammoth sitter på en uppsjö av tillgångar. De har ett lagbygge med en bredd som rymmer rutinerade veteraner, stabila spelare i sin bästa ålder, framväxande unga stjärnor och till och med framtidsnamn med extremt hög potential. Det betyder att om de vore intresserade av Kutjerov, skulle de ha lika många byteskombinationer som vilket annat lag som helst i ligan att erbjuda BriseBois.

Samtidigt skulle Mammoth – som börjar knacka på dörren till att bli en Stanley Cup-utmanare – troligen vara mest benägna att locka med ett framtidslöfte som Tij Iginla eller Caleb Desnoyers som huvudnumret i en bytesaffär. Mammoth har dock redan gott om bredd bland forwards. Gör de bättre i att i stället jaga en uppgradering i målet före den formsvage Karel Vejmelka?

Tij Iginla är en spännande Utah-talang. Foto: Bildbyrån.

Vegas Golden Knights

Vegas Golden Knights kan aldrig motstå frestelsen att jaga nästa glänsande trofé. De erbjuder dessutom en skattefri miljö, vilket skulle göra destinationen tilltalande för Kutjerovs plånbok. Vi vet att general managern Kelly McCrimmon är beredd att offra bokstavligen vem som helst för att få vad han vill ha.

Skulle Golden Knights kunna erbjuda sin framväxande unge forward Trevor Connelly tillsammans med en veteran som Tomas Hertl för att få pengarna att gå ihop? Det är i princip garanterat att McCrimmon kommer att höra sig för om Kutjerov – om det inte redan har skett.