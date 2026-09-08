Sidney Crosby ger besked om framtiden – förhandlingar pågår

En av tidernas främsta spelare ger en uppdatering om sin framtid.

När journalister träffade Sidney Crosby under NHL:s Player Media Tour i Las Vegas fick Pittsburgh Penguins lagkapten frågor om sin framtid i klubben – och om det kommande kontraktet, eller avsaknaden av ett sådant.

Crosby går in i den sista säsongen på det tvååriga kontraktstillägg som han skrev under för nästan exakt två år sedan. Han berättade att hans agent, Pat Brisson, har en pågående dialog med Penguins general manager Kyle Dubas. Samtidigt menar Crosby att det är svårt att bedöma hur länge han kommer att fortsätta spela, med tanke på var han befinner sig i karriären.

Trots sina 39 år är Crosby fortfarande en av NHL:s största stjärnor och han fortsätter att prestera på hög nivå. Även om han missade en del av säsongen 2025/26 på grund av en skada noterades Cole Harbour-sonen för 74 poäng på 68 matcher och hjälpte Penguins att sluta tvåa i Metropolitan Division. Det gjorde dessutom Crosby till den första spelaren i NHL:s historia att snitta minst en poäng per match under 21 raka säsonger.

Sidney Crosby siktar på nytt kontrakt med Pittsburgh Penguins

Trots att han fortsätter att producera – Crosby har nått 90 poäng under var och en av de tre senaste säsongerna – är han osäker på om nästa kontrakt blir flerårigt eller om han kommer att ta ett år i taget.

– Det är något Pat kommer att prata med Kyle om. Men om jag ska vara helt ärlig är det inget jag har bestämt mig för åt något håll.

Den trefaldige Stanley Cup-mästaren betonar också att han inte har någon brådska att få ett nytt avtal på plats.

– Nej, jag skulle inte säga att jag kommer att skynda på det.

"Det finns ingen tidsplan"

På frågan om när ett nytt kontrakt kan bli klart konstaterade Crosby att hans nuvarande avtal skrevs under innan träningslägret drog igång. Den här gången vill han dock inte sätta någon tidsplan.

– Ja, jag vet inte. De kommer att prata. För två somrar sedan blev det klart. Så vi får se. Jag tror inte att det finns någon tidsplan. De kommer helt enkelt att prata.

Crosby kommer att gå till historien som en av de bästa spelarna i Penguins historia. Utöver sina tre Stanley Cup-titlar har han vunnit Art Ross Trophy, Rocket Richard Trophy, Conn Smythe Trophy och Hart Trophy två gånger vardera samt Ted Lindsay Award tre gånger.

Han toppar dessutom Penguins interna statistik för grundseriematcher (1 420), assist (1 107) och poäng (1 761). När det gäller mål, 654, är han tvåa bakom Mario Lemieux.