Quinn Hughes framtid i Minnesota Wild är ett frågatecken. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Foto: BILDBYRÅN

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Efter Connor Hellebuyck-sagans upplösning hamnar en annan amerikansk spelare med en oviss framtid i NHL i fokus. Quinn Hughes är inne på sista året på sitt kontrakt med Minnesota Wild och har fortfarande inte bestämt sig för om han ska stanna eller flytta vidare.

Förra veckan gav klubbens general manager Bill Guerin en uppdatering där han konstaterade att ingenting nytt har hänt – men att han inte är redo att be på sina knän för att få Hughes att stanna.

27-årige Hughes kan bli unrestricted free agent 1 juli nästa år och om så bli fallet är han tillgänglig för samtliga NHL-klubbar.

En trejd av Quinn Hughes: "Ett misstag"

I podcasten All In Hockey diskuterar Uffe Bodin och Måns Karlsson Minnesotas dilemma. Ska man behålla Hughes trots att man riskerar att tappa honom utan ersättning – eller trejda honom och få tillbaka någonting istället för att gå lottlösa?

– Trejdar man honom tycker jag att man gör ett misstag, säger Måns Karlsson. Visst, konkurrensen är svinhård i västra konferensen och divisionen, men man har en av de bästa målvakterna i Jesper Wallstedt, man har en av de absolut bästa spelarna i världen i Kirill Kaprizov och man har den kanske bästa backen i Quinn Hughes. Vad kan de få för en spelare, som kanske blir en rental, som är värd det i stället för att gå för att vinna Stanley Cup?

Hamnar Quinn Hughes i New Jersey Devils?

Uffe Bodin driver tesen att Hughes troligen lockas av att spela med bröderna Jack och Luke Hughes i New Jersey Devils, och att den lockelsen antagligen inte blivit mindre av att Connor Hellebuyck numera finns i klubben.

– Ja, då är ju de i samma situation att de har en av de bästa målvakterna, en av de bästa centrarna och den kanske bästa backen, säger Måns Karlsson. Det finns en öppning i den östra konferensen för ett lag av New Jersey kaliber att skrälla. Jag ser dem inte som en Stanley Cup-utmanare här och nu, men får de in Quinn Hughes är de högaktuella för att gå långt i slutspelet.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.