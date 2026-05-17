Inför: Sverige-Danmark i Hockey-VM 2026

Tre Kronor spelar sin andra match i hockey-VM 2026. Matchen spelas i BCF Arena i Fribourg. De möter Danmark den 17:e maj klockan 16:20. Här hittar du förutsättningar, laguppställningar, TV-tider och de senaste mötena mellan Sverige och Danmark.

Sverige jublar efter ett mål i premiären mot Kanada.

Hockey-VM 2026 spelas i Fribourg och Zürich i Schweiz. Sveriges grupp och två kvartsfinaler spelas i Fribourg. Resten av turneringen avgörs i Zürich.

Här kommer du kunna hitta ställningen i de båda grupperna.

Sverige premiärspelade mot Kanada i fredags och föll då med 5-3. Jacob Larsson, Lucas Raymond och Mattias Ekholm gjorde de tre svenska målen.

Danmark förlorade med 4-1 mot Tjeckien. Skellefteås Mikkel Aagaard gjorde målet.

Vilka NHL-spelare spelar VM för Sverige?

Följande NHL-spelare togs ut i Tre Kronors VM-trupp.

Arvid Söderblom, mv, Chicago Blackhawks –> Läs mer!

Oliver Ekman-Larsson, b, Toronto Maple Leafs –> Läs mer!

Albert Johansson, b, Detroit Red Wings –> Läs mer!

Mattias Ekholm, b, Edmonton Oilers –> Läs mer!

Anton Frondell, c, Chicago Blackhawks –> Läs mer!

Emil Heineman, fw, New York Islanders –> Läs mer!

Simon Holmström, fw, New York Islanders –> Läs mer!

Oskar Sundqvist, fw, St. Louis Blues –> Läs mer!

Lucas Raymond, fw, Detroit Red Wings –> Läs mer!

Linus Karlsson, fw, Vancouver Canucks –> Läs mer!

Carl Grundström, fw, Philadelphia Flyers –> Läs mer!

Anton Frondell och Carl Grundström var emellertid inte anmälda till fredagens VM-premiär. Nils Höglander, Vancouver Canucks, har tvingats lämna återbud till VM på grund av en skada.

Vilka är Danmarks stjärnor?

Vi känner igen många spelare i Danmarks lag från spel i Sverige. Mikkel Aagaard är dock den enda SHL-spelaren i truppen. Han är en av SHL:s bästa forwards och en av de stora danska stjärnorna. Andra namn som bör nämnas är Ottawamålvakten Mads Sögaard, backklippan Markus Lauridsen, den tidigare Linköpingsstjärnan Patrick Russell, finska ligans poängligatvåa Joachim Blichfeld och förstås Nick Olesen som kom med i VM:s All Star-lag för ett år sedan.

Vad gäller matchen mellan Sverige och Danmark i hockey-VM 2026?

Det här är andra gruppspelsmatchen av sju.

Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De fyra bästa lagen från grupperna går till kvartsfinal, där ettan i ena gruppen möter fyran i den andra, och tvåan i den ena gruppen möter trean från den andra. Vinnarna i kvartsfinalerna går till semifinal, och vinnarna i semifinal går till final. Förlorarna i semifinalerna får istället spela en bronsmatch.

Du behåller din ranking genom hela slutspelet, vilket gör att du som etta alltid möter det lägst rankade laget. Det gör att varje match i VM-turneringen blir betydelsefull för lagets chanser senare i mästerskapet.

Var TV-sänds Sverige mot Kanada?

Matchen sänds på Viaplay Sport och på streamingtjänsten Viaplay. Matchen börjar klockan 16:20, men TV-sändningen börjar redan vid 15:30.

Hur ser Sveriges och Kanadas trupper ut?

Här hittar du Sveriges trupp i hockey-VM 2026.

Här hittar du Danmarks trupp i hockey-VM 2026.

* Notera att förändringar kan ha skett sedan trupperna togs ut.

De tio senaste VM-mötena mellan Sverige och Danmark

VM 2026: Sverige – Danmark 6-2

VM 2023: Sverige – Danmark 4-1

VM 2021: Sverige – Danmark 3-4

VM 2017: Sverige – Danmark 4-2

VM 2016: Sverige – Danmark 5-2

VM 2014: Sverige – Danmark 3-0

VM 2013: Sverige – Danmark 4-2

VM 2012: Sverige – Danmark 6-4

VM 2010: Sverige – Danmark 4-2



VM 2008: Sverige – Danmark 8-1

Sverige och Danmark har mötts ofta genom åren. Men det har alltid, med två undantag, varit i gruppspelet. Den enda gång de mötts i en utslagningsmatch var kvartsfinal 2010 då Sverige vann med 4-2. De möttes också i bronsmatchen ifjol och då vann Tre Kronor med 6-2.

Tre Kronor har vunnit nio av de tio senaste matcherna mot Danmark. Den enda förlusten i VM-sammanhang kom i gruppspelet 2021, då danskarna vann med 4-3 vilket gjorde att Sverige missade kvartsfinal för första gången någonsin.

Det blir dock relativt ofta relativt jämnt mellan länderna. Tre Kronor har bara två segrar med mer än tre mål, och det var i VM 2008 då det blev 8-1 och i fjolårets bronsmatch. Annars har Danmark kunnat hålla nere siffrorna någorlunda, trots ett stort svenskt favorittryck. Det ska ju också sägas att Danmark alltid har en majoritet av spelare i sitt lag som antingen har spelat eller spelar inom svensk ishockey. Det är inget undantag i år, även om Mikkel Aagaard är den enda som spelar i SHL just nu.