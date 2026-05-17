LIVE: Följ Tre Kronor-Danmark här

Efter premiärförlusten mot Kanada väntar idag Danmark för Sverige i Hockey-VM 2026. Hockeysverige.se liverapporterar matchen.

Ifjol var Sverige och Danmark arrangörsländerna för Hockey-VM. De möttes till sist i bronsmatchen, dit Danmark tog sig efter en chockseger mot Kanada i kvartsfinalen. Då var Tre Kronor dock alldeles för starka och vann med 6-2. Men det var ändå en historisk hockeyframgång för Danmark.

Det återstår att se om danskarna kan upprepa förra årets succé. Precis som Tre Kronor föll de i premiärmatchen. Sverige föll som bekant mot Kanada med 5-3 medan Danmark fick ge vika mot Tjeckien som vann med 4-2.

Två spelare som huserar i Sverige är med i den danska truppen: Skellefteås Mikkel Aagaard och Hudiksvalls Kristers Steinbergs som sent ringdes in i truppen som ersättare till Frederik Dichow.

Matchen börjar klockan 16:20 och liverapporteras av Simon Eld med start runt 15:00.