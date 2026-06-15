Sajnas av Detroit – efter sin VM-succé

Theo Rochette skriver NHL-kontrakt med Detroit. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Foto: REUTERS

Ännu en schweizisk VM-spelare får chansen i NHL.

Efter att Boston Bruins på söndagen sajnat Attilio Biasca till ett NHL-kontrakt blev Théo Rochette nästa spelare att belönas.

Han skriver ett ettårskontrakt med Detroit Red Wings, meddelar klubben via sociala medier.

Théo Rochette har gjort fem säsonger i Nordamerika

Den 24-årige halvkanadensaren var en nyckelspelare för Schweiz i hemma-VM. Han lämnade turneringen med sex poäng (3+3) på tio matcher när det blev silver i Zürich. Detta efter en fin säsong i Lausanne i NL, där han var delad tvåa i den interna poängligan med svenske VM-backen Erik Brännström. På 46 matcher gjorde Rochette 43 poäng (22+21).

Den odraftade forwarden har redan fem säsonger i Nordamerika bakom sig. Mellan 2018 och 2023 spelade han 271 matcher i juniorligan QMJHL och svarade för 317 poäng. Där representerade han Chicoutimi Saguenéens och Québec Remparts.

Sedan han lämnade Kanada har Théo Rochette noterat 104 poäng på 131 matcher i den schweiziska toppligan. Samtliga med Lausanne.

På meritlistan har han, utöver VM-silvret, en QMJHL-titel och Memorial Cup-titel med Québec från 2023.