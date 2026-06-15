Alexander Millner i en lång intervju om jobbet som målvaktstränare i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Även om Leksand haft en rad skickliga utespelare senaste säsongerna, har ändå målvakterna varit dom som stuckit ut. Målvakter, inga flashiga namn, som växt i sin utveckling under tiden i klubben. En av dom som ligger bakom en del av framgångarna hos målvakterna är en före detta målvakt från Östersund – Alexander Millner.

– Det var inte mycket skulle jag säga, svarar Alexander Millner då hockeysverige.se frågar honom om vem han var som målvakt hemma i Östersund.

– En kort karriär. Jag är ändå glad att jag hade den, men slutade ganska tidigt och bytte till tränarspåret. Självklart hade jag roliga år och alltid varit i hårt jobbande lag. Kanske inte bästa laget, men med många karaktärer. Det tror jag har hjälpt mig att formas till den jag är idag.

– Jag var ingen höjdarmålvakt. Ganska liten så jag hade nog inte bästa förutsättningarna heller, men jag lärde mig köra, tävla och jobba hårt, vilket jag har med mig idag.

Så blev Alexander Millner målvaktstränare: "Det bästa som hänt mig"

Varför valde du att sadla om till målvaktstränare?

– Egentligen var det tack vare min gamla klubbchef i Östersund, Kjell-Åke Andersson. Jag hade börjat hjälpa till som målvaktstränare redan innan med Markus Åkerblom på hockeygymnasiet. Jag är jättetacksam att han gav mig chansen att testa på. Egentligen stod jag i mål samtidigt.

– Sedan blev jag inkallad på möte till Kjell-Åke Andersson där han bad mig sluta med hockey och bli målvaktstränare. Jag var bara 19 år då så jag tog det inte jättebra. Då hade jag fortfarande en slags dröm med hockeyn och såg inte framför mig att jag bara skulle bli tränare.

– Att han gjorde det där är idag det bästa som hänt mig. Han såg nog något som jag inte gjorde och ruskade om mig ordentligt då han var så där skarp. Idag är han en av mina bästa vänner, så det blev väldigt bra.

Det var Kjell-Åke Anderssons förtjänst att Millner blev målvaktstränare.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Jobbade med framtida SHL-målvakten: "Var en försökskanin för mig"

Alexander Millner fick tidigt i Östersund jobba med Tim Juel .

– Det var på gott och ont. En väldigt intressant tid. Vi drev varandra väldigt, väldigt hårt. Ibland kanske för hårt. Jag hade inga gränser. Tim har säker nytta av det idag, men jag tror att han, liksom jag, har hittat en bättre balans. Det går inte att göra hur mycket som helst av allt.

– Han och jag växte upp ihop och testade sjukt mycket grejer som kanske inte alltid fungerade, men vi hade förmånen att vara oförstörda och inte så mycket påverkan från andra.

– Vi testade hur hårt man kunde eller inte kunde träna. Vad som var vettigt och inte vettigt. Han var någon sorts försökskanin för mig, skrattar Alexander Millner.

– Det har hänt hur mycket som helst från det för honom, så jag är nog bara någon slags start för honom. Med det drivet han har är det ingen slump att han blivit så pass bra. Dit han är idag har han kommit på egen hand.

Tim Juel i Östersund var en tidig adept.

Foto: Peter Skaugvold/Bildbyrån

Alexander Millner flyttade till Leksand: "Ville testa något nytt"

Inför säsongen 2017/18 lämnade Alexander Millner Östersund för att i stället bli målvaktstränare i Leksand juniorverksamhet.

– Det var genom Markus Åkerblom. Leksand sökte någon som kunde jobba med utvecklingen hos sina junior- och ungdomsmålvakter. När Åkerblom skulle in som huvudtränare här sa han att han nog hade en kille som skulle passa för det jobbet.

– I och med att vi jobbat ihop i Östersund visste han att jag kunde jobba ihop med yngre och så vidare. Jag fick komma hit på lite intervjuer. Bland annat var Johan Hedberg med i styrelsen då så jag pratade med honom också några gånger. Även Per-Ragnar Bergqvist var här då.

– Jag kände samtidigt att jag ville testa något nytt efter att ha kört fast lite i Östersund. Jag tror även dom behövde bli av med mig en sväng.

Blev du överraskad då du fick förfrågan?

– Ja, och jag var så lojal mot Östersund så jag hade så svårt med mitt samvete att jag ens hade pratat med Leksand. Jag hade också svårt att ge något besked innan jag var klar med Östersund. Det var som att jag svek Östersund genom att ens tänka på en annan klubb.

– Samtidigt, då jag landat efter säsongen kände jag att det var läge, både för mig och ÖIK, att jag skulle göra något annat. Jag tror också det blev jättebra att någon annan fick köra vidare där uppe.

Alexander Millner flyttade till Leksand 2017 och har sedan blivit kvar.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Givetvis blev första tiden i Leksand en stor kontrast mot hur det varit för honom i Östersund.

– Det var väldigt annorlunda och mycket här som jag inte hade upplevt i Östersund. Klart att det var på en annan nivå vad det gäller skicklighet och kreativitet. Vi var hårt jobbande i Östersund. Här var man mer utanför boxen och tänkte nya tankar som jag tyckte var väldigt spännande.

– Just också att få uppleva hur duktiga målvakterna var här. Jag tyckte att jag hade haft duktiga målvakter i Östersund, men det var en nivå till i skicklighet.

Tog steget upp till SHL: "Ingen självklarhet"

Inledningsvis fick Alexander Millner ansvara för SDHL , J18 - och J20 -målvakterna i klubben.

– Först var tanken bara junior och ungdom, men det var året Leksand åkte ner mot Mora . För att då tjänsten skulle vara hållbar lades även damverksamheten till.

– Jag tyckte det var roligt eftersom jag inte gjort det innan. Jag hade haft en dammålvakt (Sarah Berglind) tidigare, men inte verksamheten. Framför allt inte på högsta nivå.

En som betytt mycket för Millner är tidigare målvaktstränaren, Jonas Levén.

– Han har egentligen betytt allt och gör så än idag. Dels med det här att komma in i föreningen. Där var han den bästa inkörsport jag kunde ha. Även hur prestigelös han är och lätt att samarbeta med. En underbar kille och en otroligt bra person att få börja jobba med när jag kom utifrån.

Jonas Levén kom att betyda mycket.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur upplevde du steget upp som målvaktstränare i A-laget?

– Det var speciellt. Jag hade ingen ambition att jag skulle upp på någon viss nivå. Miljön på junior, ungdom och dam var fullt tillräckligt och nog stimulerande för mig. Det var en ren slump att jag halkade in i A-laget.

– Jag började först enbart med Janne Juvonen. Det här var pandemisäsongen och det fanns nog ingen möjlighet att värva en målvakt och så vidare. Annars kanske man hade skickat Janne. Det var mer att man ville testa och se hur det skulle fungera. Det var också så jag såg på det. ”Funkar det inte får jag gå tillbaka på juniorerna igen” Jag trivdes även väldigt bra med det jobbet och hade kunnat hålla på med det än idag.

– Idag är jag jätteglad att fått chansen och tog den, men det var ingen självklarhet att det skulle bli så. Också att ”Levvan” var så pass prestigelös och släppte in mig i målvaktsteamet betydde mycket.

"Har utvecklats mest i att se olikheterna"

Isak Posch, Mantas Armalis , Janne Juvonen, Marcus Gidlöf , Filip Larsson , Robin Christoffersson , Jakob Hellsten … Det är verkligen toppmålvakter du fått jobba med, kan du se en gemensam nämnare i dom här killarna?

– Bra människor. Det är så otroligt mycket lättare om du tar in bra människor. Om jag ska rekommendera något till folk som rekryterar så är det att gör er själv en tjänst och se till att ni får sådana killar där ni inte behöver dubbelkolla allt. Ta in sådan som har eget driv, egen vilja och att det är bra människor du litar på. Dom du nämner är A-barn allihop.

Är det också därför dom kommit dit dom kommit?

– Ja, det tror jag. Lite grann som vi pratade om Tim Juel, att förr eller senare hade en sådan letat sig fram oavsett.

När det kommer in en ny målvakt, hur tar du dig an honom från början?

– Det är nog vad jag utvecklats mest i, att se olikheterna. Jag upplevde mig själv i Östersund att jag var enformig då jag såg på målvakterna. Jag tyckte målvakter skulle vara på ett visst sätt.

– Tar vi alla fyra vi hade i spel förra säsongen, Jakob, ”Mackan”, Filip och Robin, är det väldigt, väldigt olika målvakter. Jag tycker att jag börjar se styrkor i olika saker. Den gemensamma nämnaren är ändå att det är olika människor som jobbar hårt.

Alexander Millner berättar om hur har han utvecklats som målvaktscoach.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Är det farligt om man som målvaktstränare försöker förändra en målvakt?

– Ja, jag tycker det i alla fall. Sedan är det kanske så att andra är bättre på det än vad jag är.

– Blir det inte instinktivt tror jag att det blir det svårare för målvakten. Klart att man kan få saker instinktiva också, men ju mindre justeringar och i stället effektivisera det dom är bra på är något jag trott på väldigt mycket på.

Framför allt handlar det väl om att dom ska ta puckarna inte hur?

– Ja, exakt. Det är en jättebra liknelse.

Hade Pekka Alcén som förebild: "Lätt för mig"

Många pratar om relationen Alexander Millner haft och har med målvakterna han jobbat med under åren. Inte minst efter att dom lämnat som i det här fallet Leksand.

– Jag gör klart för killarna ganska tidigt att kommer dom in och börjar jobba med mig så kommer jag alltid se dom som min egen målvakt. ”Även om du försvinner från mig till dess att du säger nej”.

– Det är även flera som idag slutat, men som jag fortfarande har en relation med. Sedan vill såklart inte alla ha en relation med mig eller fortsätta prata, men jag är jätteglad för dom som fortfarande plockar upp telefonen när jag ringer.

– Jag tycker att det är jättekul, även när dom slutat med hockeyn, att ha kontakt med dom. Det betyder jättemycket för mig och att jag också har gjort något bra med dom.

Pekka Alcén var en inspirationskälla.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Inte olikt Pekka Alcéns sätt att jobba med relationer till sina målvakter.

– Pekka var en stor förebild då jag började. Just hur han fick till den här målvaktskulturen i Brynäs . Att träna väldigt hårt, men med ett gott hjärta.

– Hans son, Fredrik, var en av mina första målvakter i Östersund. Då blev det lätt för mig att hämta inspiration av Pekka.

Leksands kulturstarka målvaktspar

Leksand inleder säsongen med Marcus Gidlöf och Robin Christoffersson. Två bra målvakter, men också med andra intressen vid sidan av isen. Gidlöf har musiken och Christoffersson konsten.

– ”Mackan” har som målvakt mer kreativitet och känsla än vad folk tror. I och med att han är ung kanske man inte märker av hans kreativitet på samma sätt. Väldigt problemlösande och har en väldig känsla i sig. Framför allt för att vara så stor.

– Annars brukar stora målvakter vara mer positionssäkra, medan ”Mackans” tankeverksamhet är väldigt utvecklad.

Är han atletisk för att vara så pass lång?

– Helt okej, men vi jobbar på det och jag tror att det finns mer att göra där.

Robin Christoffersson och Marcus Gidlöf bildar målvaktspar i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Robin?

– Du är inne på det där med konstnär. Jag tror att den här kreativiteten syns lite i målet också. Dom här två är inte så fyrkantiga. Till exempel är jag betydligt fyrkantigare än vad dom är.

– Båda är problemlösare, ser möjligheter och vågar testa saker. Sedan är Robin en riktig tävlingsmänniska. Dessutom är han den yngsta 29-åring jag har träffat i sitt driv att alltid vilka bli bättre.

Hyllar talangen: "Har en jättepotential"

Bakom Marcus Gidlöf och Robin Christoffersson finns Viggo Tamm .

– Väldigt ung, mycket kvar, men har såklart en jättepotential. Väldigt stark mentalitet och ett sunt självförtroende.

– Samma där, att han har mycket känsla i sitt spel. Där behövs även fysiken, smartare beslut och mognad i sitt spel bli ännu bättre. Klart att det är spännande med en målvakt som redan är så långt fram.

Skulle du redan idag känna dig trygg med att slänga in honom i HockeyAllsvenskan?

– Ja, det skulle jag. Definitivt.

Viggo Tamm är nästa målvaktstalang som är på väg fram i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Så fick han Marcus Gidlöf att stanna i Leksand

Hur kom du, Leksand och Marcus Gidlöf själv fram till att han att stanna ytterligare en säsong i Leksand trots lockrop från USA och SHL?

– Det är svårt för mig att svara på. Vi hade möte efter säsongen som alla har. Klart att jag tog chansen att berätta vad han hade framför sig. Det jag ville att han skulle känna var ”Om jag är kvar i Leksand, vad är tanken och planen då?”

– Sedan lämnade jag det där och pratade inte om det en enda gång efter det eftersom jag inte vill påverka honom så jag blir någon slags säljare. ”Mackan” vet vad han kommer få i Leksand. Vill han då stanna så gör han det. Att jag skulle hålla på att tjata skulle inte vara anledningen.

– Han ska göra det han vill och tro på det. Det har han bevisligen gjort också. Jag kanske var offensiv efter säsongen, men mest för att han skulle känna att det kommer bli bra här också. Sedan var det hans beslut.

Hur mycket lägger sig Johan Hedberg i målvaktsjobbet?

– Johan hade kunnat göra det mer, vilket jag är övertygad om. Han är väldigt generös med att ge förtroende. Sedan tycker jag det är väldigt kul att ha honom där och han bra för våra målvakter.

– En annan typ av huvudtränare kanske hade sett saker utan något perspektiv. Johan har haft en bra förståelse för både upp och nergångar. Jag tror också han kommer med väldigt bra tips på hur våra målvakter ska hantera situationer.

– Han har bara varit en tillgång både för både mig och målvakterna. Kanonbra.

Alexander Millner trivs med jobbet i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Framtiden för Alexander Millner: "Har inga andra tankar än på det här "

Alla vill sträva uppåt i sina jobb, vad ser du själv som din målbild framåt, landslag, NHL?

– För det första till SHL med Leksand. Det jag drömde om innan var att vinna SM-guld, men det har fått sätta på paus lite nu.

– För mig är det helt orimligt att inte hålla på med något för att vinna. Att hålla på med någon för att köra av en säsong ser jag ingen vinning i. Den här säsongen ska vi vinna HockeyAllsvenskan, vilket är vad jag drivs av. Om man kommer tvåa eller sjua, skit samma, man får då ändå börja om igen.

Landslag?

– Jag har faktiskt inga andra tankar än på det här och jag har aldrig varit något som drömmer om saker jag vet att jag inte kan nå. Samma sak när Leksand dök upp, att det var lite av slump och inget jag tänkt på eller sökt aktivt i andra lag.

– Samma sak med SHL-jobbet, att det inte var något jag själv fightades för. Man får det man förtjänar. Var det är framöver får vi se, om det blir något extra steg eller jag blir kvar i Leksand för evigt. Jag har svårt att vara för långt fram i tanken.

Om Alexander Steen ringer efter säsongen och ber dig hänga på Marcus Gidlöf till St. Louis, vad blir svaret?

– Jag tror inte att han skulle göra det med tanke på hur bra dom har det. Jag skulle svara att jag har två år till med Leksand så han lär först få lösta det med Jesper Ollas, avslutar Alexander Millner med ett skratt.