Klart: Här är MoDo-backens nya klubb

Viktor Persson flyttar utomlands igen efter säsongen i MoDo.

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Förra året återvände Viktor Persson till Sverige och skrev på för MoDo Hockey. Den högerfattade backen skulle stärka MoDos försvar i HockeyAllsvenskan och sajnade ett avtal för säsongen 2025/26.

Det blev sedan också endast en säsong i Örnsköldsvik för Persson.

Backen noterades för tio poäng på 49 matcher i grundserien och med sina +10 var han tredje bäst i lagets interna plus/minus-liga. I slutspelet stod Persson sedan för 1+0 på elva matcher innan MoDo blev utslagna i semifinal mot BIK Karlskoga .

Efter säsongen bekräftade sedan MoDo att de går skilda vägar med Viktor Persson som lämnade klubben när hans kontrakt löpte ut.

Viktor Persson flyttar till Ungern

Nu har 24-åringen sedan hittat en ny klubbadress . Under måndagen har Viktor Persson presenterats av sin nya klubb. Det står klart att han flyttar utomlands igen och hans nya destination blir Ungern. Där har han skrivit på ett kontrakt med Fehérvár AV19, som spelar i alpligan ICEHL, till nästa säsong, det bekräftar klubben via Instagram .

Viktor Persson kommer från Hedesunda och flyttade sedan till Brynäs som ung. Han gick genom klubbens juniorled och draftades av Vancouver Canucks i NHL-draftens sjunde runda 2020. Han var sedan ombytt i fyra SHL -matcher för Brynäs under säsongen 2020/21 innan han lämnade Sverige. Persson spelade först i den kanadensiska juniorligan WHL med Kamloops Blazers.

Efter en säsong i Kanada återvände Persson till Europa och skrev på för finska Pelicans. Där led Viktor Persson dock av skadebesvär och missade hela säsongen 2023/24. Han vände sedan hem till Sverige 2024 och började provspela med Brynäs. Där imponerade Persson under försäsongen och fick sedan ett korttidskontrakt som gällde under hösten. Han spelade då elva SHL-matcher med Brynäs innan han lämnade och återvände till Finland för spel i JYP.

Efter säsongen i JYP skrev Persson sedan på för MoDo. Nu är han däremot återigen klar för spel utomlands.