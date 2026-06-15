Ny storvinst för Brynäs: "Över förväntan"

Brynäs gör ett nytt starkt år ekonomiskt.

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Säsongen 2024/25 innebär stor succé för Brynäs IF på alla plan. Som nykomling i SHL slutade Brynäs som seriesegrare och gick hela vägen till SM-final. Det ledde också till ett starkt ekonomiskt resultat där klubben satte nytt rekord med 227 miljoner kronor i omsättning samt en vinst på hela 33,4 miljoner kronor. Det var det bästa resultatet som klubben i klubbens historia.

Den senaste säsongen var inte lika framgångsrik för Brynäs på ett sportsligt plan. Det gick upp och ner för laget spelmässigt och Brynäs åkte sedan ut med 4-1 i matcher i kvartsfinal mot Växjö Lakers . Brynäs spelade därför endast två hemmamatcher i slutspelet.

Trots det presenterar Brynäs IF ett väldigt starkt ekonomiskt resultat återigen.

På sin hemsida skriver Gävleklubben att de återigen uppnår rekordomsättning som nu uppgår till 229 miljoner kronor. Brynäs går också med 14,4 miljoner kronor i vinst efter skatt. Enligt föreningen bygger de ekonomiska siffrorna på fortsatt starka kommersiella intäkter i kombination med en god kostnadskontroll.

– Vi ser effekten av ett mycket starkt år på flera områden samtidigt. Vårt partnernätverk och vår företagsförsäljning har utvecklats över förväntan och slagit budget med god marginal. Samtidigt har vi haft en fortsatt stark publiktillströmning med rekordnivåer i SHL och de investeringar vi gjort i arena- och eventverksamheten har börjat ge resultat. När vi kombinerar det med en effektiv kostnadskontroll i hela organisationen skapas förutsättningar för ett starkt ekonomiskt resultat. Det är ett styrkebesked för hela föreningen, säger klubbdirektör Håkan Svedman i ett uttalande.

Brynäs satsar inför framtiden: "Skapa bättre sportsliga förutsättningar"

Brynäs IF menar att resultat medför sig att föreningen fortsatt stärker sin finansiella grund inför framtiden där målet har varit att bygga en starkare likviditet och en stabilare ekonomi. Klubbens egna kapital uppgår nu till 83 miljoner kronor vilket gör att Brynäs kan skifta fokus inför framtida satsningar.

– Målet att stärka vår likviditet på kort sikt är uppnått. Vi har idag ett mycket starkt eget kapital, vi har kunnat betala av samtliga skatteskulder snabbare än planerat och står därför i en position där vi kan fortsätta investera för framtiden. Det handlar om fortsatta långsiktiga satsningar på organisationen, arenan och våra evenemang, men främst om att skapa ännu bättre sportsliga förutsättningar för framtida framgångar på isen. Vi är ödmjuka inför uppgiften och kommer fortsatt att driva verksamheten ansvarsfullt. Med det som utgångspunkt går vi till årsmötet med en budget för kommande verksamhetsår som bygger på ett nollresultat, säger Håkan Svedman.

Enligt Brynäs var klubbens poängsnitt i SHL på 7 854 åskådare den högsta noteringen i föreningens historia.