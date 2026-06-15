Kristoffer Gunnarsson uppges testa på spel utomlands för första gången i sin karriär.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

I våras stod det klart att Kristoffer Gunnarsson lämnade Mora efter att ha spelat 361 matcher för dalaklubben. Backen sökte sig därmed mot nya äventyr till nästa säsong.

Nu uppges det också vara klart var 29-åringen hamnar till den kommande säsongen.

Kristoffer Gunnarsson väljer spel i Norge

Under måndagen uppger nitten.no att Kristoffer Gunnarsson ska vara klar för Vålerenga i Norge, där svenske tränaren Fredrik Glader nyligen klivit in som assisterande tränare , för säsongen 2026/27.

Enligt sajten ska Gunnarsson redan ha varit på plats och tränat med klubben under våren som en del av lagets försäsong, även om han ännu inte blivit officiellt presenterad. Backen ska sedan ha åkt tillbaka till Sverige igen men ska återvända till den norska klubben efter sommaruppehållet.

– Vi har ingen kommentar till detta nu, säger Vålerengas sportchef Morten Ask till nitten.no.

Förra veckan Morten Ask dock ha avslöjat vid en supporterträff att klubben gjort klart med en svensk back, även om han inte nämnde spelaren vid namn. Enligt nitten.no är det alltså Kristoffer Gunnarsson som det handlar om och backen har också fångats på bild när han tränar med Vålerenga.

Kristoffer Gunnarsson kommer från Borås och fick stora delar av sin hockeyfostran i Frölunda . Han kom där upp och tog en plats i SHL -truppen efter att ha klättrat genom klubbens juniorled. Gunnarsson kom att spela 110 SHL-matcher för Frölunda och Linköping innan han lämnade för Mora. Där har backen sedan spelat i HockeyAllsvenskan under sju års tid och varit assisterande kapten i Mora under fyra säsonger. Nu ser flyttlasset ut att gå vidare till Norge till nästa säsong.

Uppgifter: Här hamnar Gerry Fitzgerald

Samtidigt uppger nitten.no att det inte ser ut att bli någon Gerry Fitzgerald i Vålerenga nästa säsong. Expressen har tidigare uppgett att den norska klubben visade ett stort intresse för MoDo -stjärnan. Fitzgerald har sedan blivit avtackad av MoDo men enligt nitten.no väljer han inte spel i Vålerenga. I stället ska Fitzgerald vara klar för en klubb i Österrike från och med nästa säsong, uppger sajten.