TV-puckens kvalspel är färdigspelat.

Foto: Bildbyrån (montage).

Läs om samtliga lag i TV-pucken – kommentarer om ALLA spelare.

22 pojklag har blivit åtta, 18 flicklag har blivit detsamma.

Kvalspelet i TV-pucken är nu avklarat efter att de sista slutspelsplatserna spikats under måndagen, och därmed vet vi också vilka distrikt som kommer att resa till Örnsköldsvik i slutet av veckan för att göra upp om den klassiska bucklan.

Stockholm, Ångermanland, Värmland och Göteborg blir de med dubbla representanter, och de förstnämnda pekas som vanligt ut som stora favoriter på pojksidan, men hur hamnade vi här, och vilka spelare har stuckit ut under helgen?

Nedan kommer en genomgång av resultaten, grupperna och spelarna.

TV-pucken pojkar

Grupp A:

1. Göteborg – 13 poäng (+10)

2. Skåne – 11 poäng (+8)

3. Småland – 10 poäng (+5)

4. Västergötland – 8 poäng (+7)

5. Bohuslän/Dal – 3 poäng (-7)

6. Blekinge – 0 poäng (-23)

Sammanfattning: Grupp A bjöd på stor dramatik i och med att fyra lag egentligen hade lite häng på slutspel. Skåne inledde starkt och såg ut att bli den tydliga gruppettan, men Göteborgs 2–1-seger i sista matchen såg till att detta inte blev fallet. Göteborg var också under viss press då en stor förlust i den matchen hade kunnat innebära att man slutat som sämsta tvåa och fått ge upp slutspelsplatsen (matchen mot jumbon borträknad i grupperna med fler lag).

Småland, som vunnit TV-pucken två år i rad missar slutspel trots att man samlade på sig 10 poäng. Den där övertidsförlusten mot Skåne, i första omgången, blev helt enkelt avgörande, precis som förlusten mot Göteborg. Västergötland föll med uddamålet både mot Skåne och Småland och hamnade därför under båda.

Grupp B:

1. Västmanland – 12 poäng (+17)

2. Värmland – 10 poäng (+11)

3. Gästrikland – 10 poäng (+8)

4. Dalarna – 9 poäng (-1)

5. Örebro län – 4 poäng (-4)

6. Hälsingland – 0 poäng (-31)

Sammanfattning: I grupp B hittar vi årets största skräll i form av Västmanland. Ett distrikt som inte spelat slutspel sedan 2018, men som nu säkrad just detta med en förstaplats i kvalet. Gustav Grundström öste in poäng och bar sitt lag förbi Dalarna, Örebro, Hälsingland och Värmland. Det var också han som satte det där avgörande sista försöket i straffläggningen mot de sistnämnda.



Grupp B var också, i och med detta, en av de som bjöd på mest drama. Värmland var favoriter på förhand, och både Dalarna och Gästrikland pratades om som utmanare. I slutändan stannade två lag på 10 poäng, där Gästrikland hamnade nedanför strecket efter att man tappat sin ledning till en förlängningsseger mot Örebro. Det snedsteget i sista matchen kostade en slutspelsplats. Värmland i sin tur hamnade på en tillräcklig målskillnad för att inte bli sämsta tvåa.

Grupp C:

1. Stockholm – 12 poäng (+25)

2. Uppland – 9 poäng (+8)

3. Östergötland – 6 poäng (-4)

4. Södermanland – 3 poäng (-1)

5. Gotland – 0 poäng (-28)

Sammanfattning: Med Stockholmslagen ihopslagna behövdes en rejäl skräll för att utfallet inte skulle bli en förstaplats. Favoriterna snubblade dock inte till utan vände och vann säkert mot Uppland i premiären. Södermanland bjöd upp till viss dans, innan målen rasade in mot Östergötland och Gotland. Skrällen i år blev att Uppland säkrade andraplatsen för att gå till sitt första slutspel på pojksidan sedan 2013.

Grupp D:

1. Västerbotten – 12 poäng (+18)

2. Medelpad – 7 poäng (+2)

3. Ångermanland – 6 poäng (-2)

4. Norrbotten – 5 poäng (-5)

5. Jämtland/Härjedalen – 0 poäng (-13)

Sammanfattning: I egenskap av värd av värd var Ångermanland redan slutspelsklara inför kvalet. Därmed ställde man till det för flera genom att 2–3-förlora mot Medelpad under söndagen. Grupptvåan blev just detta med 4–0 mot Jämtland/Härjedalen under måndagen, men var långt ifrån klara då den sämsta tvåan nu skulle ryka. I slutändan blev det också så att andra gick om. Västerbotten gjorde sitt i toppen, med rejäl utdelning framåt, och tvålade bland annat dit rivalerna från Norrbotten med 5–0.

Spelarna som stack ut

Kvalspelets skyttekung:

1. Gustav Grundström (VML) – 7 mål

2. Gabriel Golding (SMÅ) – 6 mål

3. Carl Otto Kappen (UPP) – 5 mål

4. Hugo Kramberg Hjertonsson (STO) – 5 mål

5. Harald Sundström (VTB) – 5 mål

6. Lucas Ågfalck (STO) – 5 mål

7. Julian Andersson (GÖT) – 5 mål

8. Valter Dackebrand (SMÅ) – 5 mål

9. Malte Pethman-Estliden (GÄS) – 5 mål

10. Love Welander (GÖT) – 5 mål

Kvalspelets poängkung:

1. Gustav Grundström (VML) – 15 poäng (7+8)

2. Harald Sundström (VTB) – 9 poäng (5+4)

3. Malte Pethman-Estliden (GÄS) – 9 poäng (5+4)

4. Valter Dackebrand (SMÅ) – 9 poäng (5+4)

5. Jakob Andersson (VÄR) – 9 poäng (4+5)

6. Kevin Wallin (VML) – 9 poäng (4+5)

7. Milton Westermark (VTB) – 9 poäng (1+8)

8. Gabriel Golding (SMÅ) – 8 poäng (6+2)

9. Lucas Ågfalck (STO) – 8 poäng (5+3)

10: Viktor Sjölander (STO) – 8 poäng (1+7)

Så spelas kvartsfinalerna i TV-pucken

Pojkar:

10:25 Västmanland – Uppland

12:10 Västerbotten – Skåne

15:15 Stockholm – Värmland

16:00 Göteborg – Ångermanland

TV-pucken flickor

Grupp A:

1. Göteborg – 12 poäng (+15)

2. Småland – 9 poäng (+10)

3. Skåne – 4 poäng (-5)

4. Blekinge/Bohuslän Dal – 3 poäng (-13)

5. Västergötland – 2 poäng (-7)

Sammanfattning: Göteborg och Småland inledde starkt och fortsatte sedan på samma spår, med få insläppta mål och säkra segrar. Gruppens stora drama kom i sista matchen då förhandsfavoriterna också gjorde upp. Göteborg vann skotten med 24–9, men Nea Lindahl i Smålands mål stod emot bra och slutsiffrorna blev jämna 2–1.

Grupp B:

1. Värmland – 11 poäng (+13)

2. Dalarna – 7 poäng (+3)

3. Örebro län – 6 poäng (+2)

4. Gästrikland – 3 poäng (-7)

5. Västmanland/Hälsingland – 3 poäng (-11)

Sammanfattning: I grupp B visade fjolårets vinnare att de även blir att räkna med i år. Det enda poängtapppet för Värmland kom i sista matchen, mot Dalarna, men då klev Molly Pihlström, en av hjältarna även 2025, fram och avgjorde i förlängningen. Dalarna hade dessförinnan förlorat en viktig match mot Örebro, och var alltså nära på att tappa sin slutspelsplats efter en starkare inledning.

Grupp C:

1. Stockholm – 9 poäng (+24)

2. Södermanland – 6 poäng (+3)

3. Uppland – 3 poäng (-8)

4. Östergötland – 0 poäng (-19)

Sammanfattning: Även i grupp C motsvarade favoriterna sina förväntningar, och ingen kom egentligen nära stockholmarna, vilket första matchen mot Södermanland visade. Skotten slutade 39–6 och slutsiffrorna skrevs till 6–1. Södermanland tog sedan en viktig 1–0-seger mot Uppland innan urladdningen mot Östergötland.

Grupp D:

1. Norrbotten – 7 poäng (+15)

2. Ångermanland – 7 poäng (+12)

3. Västerbotten – 4 poäng (+3)

4. Jämtland-Härjedalen/Medelpad – 0 poäng (-30)

Sammanfattning: Värd-distriktet Ångermanland bjöd på ordentlig dramatik i grupp D, men med Felicia Olsson i spetsen gick man segrande ur draman mot både Norrbotten och Västerbotten. Först satte centerlöftet 2–1 i premiärförlängningen, och sedan klev hon fram med den avgörande straffen mot Västerbotten. Norrbotten gick sedan segrande ur rivalmötet i sista omgången, med 6–0, och grep tag i sin slutspelsbiljett.

Spelarna som stack ut

Kvalspelets skyttedrottning:

1. Stella Eriksson (STO) – 6 mål

2. Nelly Ström (NOR) – 5 mål

3. Elvira Blomkvist (DAL) – 5 mål

4. Leia Wixe (SMÅ) – 5 mål

5. Ella Karlsson (SÖD) – 4 mål

6. Felicia Olsson (ÅNG) – 4 mål

7. Letizia Pizka (STO) – 4 mål

8. Leia Rudehov Hjalmarsson (VÄR) – 4 mål

9. Wanda Svedholm Torgersson (GÖT) – 4 mål

10. Pippi Termaten (SKÅ) – 4 mål

Kvalspelets poängdrottning:

1. Stella Eriksson (STO) – 11 poäng (6+5)

2. Julia Karlberg (NOR) – 9 poäng (3+6)

3. Letizia Pizka (STO) – 7 poäng (4+3)

4. Wanda Svedholm Torgersson (GÖT) – 7 poäng (4+3)

5. Thilda Glendor (STO) – 7 poäng (0+7)

6. Nelly Ström (NOR) – 6 poäng (5+1)

7. Leia Wixe (SMÅ) – 6 poäng (5+1)

8. Wilhelmina Juntto (NOR) – 6 poäng (2+4)

9. Lovisa Nygård (STO) – 6 poäng (1+5)

10. Nova Havh (GÖT) – 6 poäng (1+5)

Så spelas kvartsfinalerna i TV-pucken

Flickor:

10:25 Värmland – Södermanland

12:10 Norrbotten – Småland

14:15 Stockholm – Dalarna

16:00 Göteborg – Ångermanland