Slår ut hemmadistriktet – så spelas semifinalerna i TV-pucken

Göteborg går vidare till semifinal i TV-pucken efter jättedrama.

Foto: SVT (skärmdump) och Simon Eld.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

Det har varit en dramatisk första dag i TV-puckens slutspel med flera häftiga kvartsfinaler på flicksidan. Först vann Värmland med 6-4 mot Södermanland i en händelserik första match. Sedan var det Norrbotten som drog det längsta strået med en 1-0-seger mot Småland innan Dalarna skrällde rejält genom att besegra Stockholm med 3-2 efter förlängning.

Under eftermiddagen var det sedan dags för den fjärde kvartsfinalen där det sista semifinallaget skulle koras. Det blev då ännu en dramatisk match mellan Göteborg och Ångermanland.

– Det är så jäkla skönt, jag var så nervös, men nu har det släppt och vi ska bara ha kul tills nästa match nu, säger hjälten Agnes Hagenlöv till hockeysverige.se.

Wanda Svedholm Torgersson hyllas: "Bäst på isen"

Göteborg hade spelövertaget i första perioden och vann skotten med 13-2, men ställningen var ännu 0-0 då Wilja Forsgren hållit tätt för Ångermanland.

– Jag tycker att vi gör det grymt bra. Allt sitter, det är bara trafiken framför mål och blålinjerna som vi behöver skydda lite mer, sade Göteborgs lagkapten Wanda Svedholm Torgersson i pausen.

Wanda Svedholm Torgersson lyssnade sedan på sitt eget råd och stod parkerad framför mål och kunde raka in en retur för 1-0 till Göteborg efter 2:51 minuters spel i andra perioden.

– Det är den bästa forwarden på isen som gör det. Det är hon som driver in pucken i mitten och hon pratade om det i pausen att vi in får mer trafik. Då är hon där själv och slår in returen, säger SVT-experten Jonas Andersson.

Ångermanland hämtade upp: "Klassmål"

Hemmadistriktet Ångermanland kom dock tillbaka och kvitterade genom Felicia Olsson. När Göteborg tog ledningen med 2-1 genom Josefine Ljunggren svarade sedan Ångermanland direkt igen. En smart variant direkte på tekning gav effekt direkt då Minna Sjölund kunde komma fri och sätta kvitteringen till 2-2, bara sju sekunder efter Göteborgs ledningsmål.

– Det är en läcker, läcker framspelning av Levina Wallin. Mottagningen också, inget kladd med pucken och håller kvar den på forehand. Det där är ett klassmål, säger Jonas Andersson.

Agnes Hagenlöv avgör för Göteborg: "Obeskrivligt"

Därmed var det vidöppet i matchen och för andra kvartsfinalen i rad väntade förlängning för att kora en segrare. Ångermanland fick inleda övertidsspelet i powerplay men utan att få utdelning. Sedan fick Göteborg chansen i powerplay och då kom avgörandet.

Det var Agnes Hagenlöv som avgjorde och sköt segermålet för Göteborg med mindre än 90 sekunder kvar av förlängningen.

– Det var så jäkla skönt. Jag tänkte bara; ”nu ska jag göra mål”, och så blev det mål. Det var obeskrivligt, berättar hon efteråt för hockeysverige.se och fortsätter om nyckeln till segern:

– Att vi har sådan sammanhållning, både laget och tränarna. Jag älskar alla.

Hyllas stort av experten: "Den som imponerat mest"

SVT:s expert Jonas Andersson hyllades också den unga backtalangen stort i sändningen.

– Agnes Hagenlöv är den backen som har imponerat mest på mig i de här kvartsfinalerna, sa Andersson.

Agnes, hur känns det att höra sådant?

– Det är väl jättekul, säger Hagenlöv och fortsätter om sin spelstil:

– Jag skulle säga att jag är rätt offensiv och gillar att svänga och skapa saker på blå.

Göteborg är alltså klara för semifinal i TV-pucken medan Ångermanland får ställa om för placeringsmatch i morgon.

– Det hade betytt så mycket. Det är mitt sista år i GIF nu så det hade betytt allt, säger Hagenlöv om att gå hela vägen och fortsätter om Göteborgs chanser att göra det:

– Väldigt stora. Som vi sa där inne; ”om man vinner en kvartsfinal så kan man vinna en semifinal och då kan man vinna en final också”. Jag tror att vi klarar det.

Får vi se några fler avgöranden från dig?

– Ja, det är klart.

Göteborg – Ångermanland 3–2 OT (0-0,2-2,1-0)

Göteborg: Wanda Svedholm Torgersson, Josefine Ljunggren, Agnes Hagenlöv.

Ångermanland: Felicia Olsson, Minna Sjölund.

Så spelas flickornas semifinaler i TV-pucken

Därmed är det klart vilka fyra lag som gör upp om medaljerna i TV-pucken 2026. Segern står mellan fjolårets mästare Värmland samt Norrbotten, Dalarna och Göteborg. Semifinalspelet avgörs på lördag i Örnsköldsvik.

Så spelas semifinalerna:

Lördag 10:15 Värmland – Norrbotten

Lördag 12:00 Göteborg – Dalarna

I morgon avgörs sedan kvartsfinalerna i TV-pucken för pojkar med följande matcher:

10:25 Västmanland – Uppland

12:10 Västerbotten – Skåne

15:15 Stockholm – Värmland

16:00 Göteborg – Ångermanland