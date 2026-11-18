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IK Oskarshamn besegrade BIK Karlskoga med 2–1 på bortaplan efter en tät och målsnål tillställning i Nobelhallen. Stor matchvinnare för smålänningarna blev målvakten Emil Vuorio, som räddade 22 av 23 skott.

Gästerna fick en smakstart på matchen när backen Theodor Hallquisth satte 0–1 redan efter drygt sex minuters spel, framspelad av Calle Karlsson och Joel Svensson. Trots ett skottövertag för hemmalaget i den första perioden (12–4) höll Emil Vuorio tätt.

I mellanakten utökade Oskarshamn sin ledning till 0–2 genom Ludvig Östman vid 26:03. BIK Karlskoga jagade en reducering i den tredje perioden och skapade nerv i matchen när Henrik Björklund prickade in 1–2 i numerärt överläge med knappt sju minuter kvar att spela, framspelad av Örebro-lånet Alexander Command. Hemmalaget plockade ut målvakten Olof Lindbom i slutminuterna i jakt på en kvittering, men Oskarshamn höll undan och säkrade segern.

Matchfakta

BIK Karlskoga – IK Oskarshamn 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

Första perioden: 0–1 (06:14) Theodor Hallquisth (Calle Karlsson, Joel Svensson).

Andra perioden: 0–2 (26:03) Ludvig Östman (Matthew Brown, Melker Eriksson).

Tredje perioden: 1–2 (53:28) Henrik Björklund (Alexander Command, Eero Teräväinen) spel fem mot fyra.

Skott: 23–17 (12–4, 3–7, 8–6).

Utvisningar: BIK 5x2 min, IKO 3x2 min.

Målvakter: BIK: Olof Lindbom 88,24 % (15/17) – IKO: Emil Vuorio 95,65 % (22/23).

Publik: 2 185 (Nobelhallen).