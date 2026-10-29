Skrällen: Vidare till semifinal i TV-pucken – efter drama

Elvira Blomkvist avgjorde kvartsfinalen för Dalarna.

Foto: SVT/Skärmdump

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Värmland och Norrbotten blev klara för semifinal i TV-pucken tidigare under onsdagen.

Nu går också Dalarna vidare från flickornas kvartsfinaler som det tredje laget in till medaljmatcherna.

Det blev en jämn och tajt match i kvartsfinalen mot Stockholm. Det var Dalarna som tog ledningen i Örnsköldsvik genom Wilma Pajala efter knappt sju minuters spel. Dalarna utökade också sin ledning när Alice Hilbrands Jakobsson satte 2-0 i powerplay efter en fin passning av Elvira Blomkvist.

Stockholm kvitterade sent

Stockholm hade annars ett spelövertag och lyckades reducera när Alise Abbhagen blev målskytt. Stockholm vann också skotten med hela 13-3 i första perioden men det var Dalarna som gick in till paus i ledning med 2-1.

Andra perioden kom att präglas av flera utvisningar för de båda lagen där Stockholm sedan inledde en jakt för att kvittera matchen. Dalarnas målvakt Elin Nises stod dock för en stark insats i målet och gjorde flera avgörande räddningar för att se till att Dalarna kunde behålla sin ledning.

– Det är faktiskt lite av en skräll tycker jag. Ser man till gruppspelet var Stockholm ganska stora favoriter med det här laget, men Dalarna har gjort det jättebra, sade SVT:s expert Maria Rooth i sändningen.

Elvira Blomkvist avgör för Dalarna

Med mindre än två minuter kvar att spela kunde Elin Nises till slut sedan inte stå emot längre. Stockholm kvitterade genom Lovisa Nygård med ett läckert mål och ställningen var 2-2 efter två perioders spel vilket innebar förlängning i kvartsfinalen. Det är den första förlängningen i årets TV-pucksslutspel.

Där dröjde det endast 14 sekunder innan Dalarna avgjorde.

– Det var ett oväntat avslut, en backhand från knappt någon vinkel. Det är ett jättefint hockeymål och en spelare i Elvira Blomkvist som verkligen har stuckit ut för sitt lag. Det är rätt spelare som får avgöra. Dalarna gör en jätteinsats i dag och slår ut en av favoriterna, säger Maria Rooth.

Dalarna går nu vidare till semifinal där de kommer att ställas mot vinnaren mellan Göteborg och Ångermanland. För Stockholm väntar i stället placeringsmatch i morgon.

Stockholm – Dalarna 2–3 OT (1-2,1-0,0-1)

Stockholm: Alise Abbhagen, Lovisa Nygård, Elvira Blomkvist.

Dalarna: Wilma Pajala, Alice Hilbrands Jakobsson.