Östersunds IK tog tre tunga poäng i jakten på slutspel efter att ha vänt och vunnit med 3–1 borta mot Almtuna IS i Gränby Ishall.

Inför onsdagens möte i Uppsala stod båda lagen på 27 poäng kring åttondelsfinalstrecket. Hemmalaget fick också den bästa starten i en första period där Almtuna dominerade skottstatistiken med 12–5. Efter 11.50 spräckte Viktor Johansson nollan när han gav Uppsalalaget ledningen med 1–0, framspelad av Felix Söderlund och Oscar Pentler.

I den andra perioden svängde matchbilden helt. Östersund vann skotten med 10–3 och utnyttjade sitt övertag fullt ut. Först kvitterade Brett Budgell till 1–1 (32.29) och knappt tre minuter senare skickade Henrik Malmström in ledningsmålet 1–2 (35.17) – hans första fullträff för säsongen.

Almtuna jagade en kvittering i slutakten och plockade ut målvakten Tim Forslund med drygt två minuter kvar, men bara sekunder innan hade Anton Klint spikat slutresultatet till 1–3 (57.45). Östersunds målvakt Hampus Hedman storspelade och räddade 18 av 19 skott (94,74 procent).

Matchfakta

Almtuna IS – Östersunds IK 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

Arena: Gränby Ishall, Uppsala

Publik: 603

Skott: 19–19 (12–5, 3–10, 4–4)

Utvisningsminuter: AIS 2x2 min – ÖST 4x2 min

Powerplay: AIS 0,00 % (08.00) – ÖST 0,00 % (04.00)

Målskyttar:

1–0 (11.50): Viktor Johansson (Felix Söderlund, Oscar Pentler), 1–1 (32.29): Brett Budgell (Kevin Arvidsson, Olle Norberg), 1–2 (35.17): Henrik Malmström (Leo Sundqvist, Carl Holmner-Härgestam), 1–3 (57.45): Anton Klint (William Proos, Samuel Solem)