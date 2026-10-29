Säkrar avancemang – efter målvaktens stormatch

Amanda Persson var en segerorganisatör för Norrbotten mot Småland.

Foto: SVT (Skärmdump)

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Det bjöds upp till en målvaktskamp i torsdagens andra kvartsfinal i TV-pucken .

Ett enda mål föll i mötet mellan Norrbotten och Småland, där de förstnämnda drog det längsta strået sedan Julia Karlberg gjort kvartsfinalens enda mål halvvägs genom den sista perioden i matchen som Norrbotten vann med 1–0.

– Det här är en jättefint spelad match av två lag som är väldigt skolade. De vet hur man spelar hockey. Det var lite nerver i början, men vilken match vi fick se, säger SVT:s expert Maria Rooth.

Målvakterna blev matchens lirare

En stor del i segern hade annars Norrbottens målvakt Amanda Persson, som stoppade samtliga 16 skott i matchen. Småland skakade fram en rad farliga chanser och en del frilägen i matchen, men den norrbottniska målvakten stod pall.

I andra änden av isen räddade Nea Lindahl 19 av 20 skott för Småland och efter matchen prisades bägge målvakterna som matchens lirare i respektive lag.

– Hela den här kullen är utmärkande på målvaktssidan. Det är extremt många duktiga tjejer som visar sig och det är inte konstigt att de prisas som matchens lirare, säger Rooth.

Norrbotten – Småland 1–0

Norrbotten: Julia Karlberg.

Småland: –