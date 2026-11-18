Filip Berglund ser ut att stanna i Örebro.

Foto: BILDBYRÅN

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Filip Berglund är inne på sin femte säsong i Örebro Hockey. 29-åringen från Skellefteå sitter på ett utgående kontrakt efter säsongen och nyligen kom uppgifter från Expressen att han bjudits till andra SHL-klubbar.

Nu ser det dock ut som att Berglund blir kvar i Närke.

Förlänger med Örebro

Enligt Sportbladet ska Berglund och Örebro vara överens om en förlängning av kontraktet. Det ska handla om en förlängning med ett år och Berglund har då kontrakt med Örebro över säsongen 2027/2028.

Filip Berglund kom till Örebro 2022 efter en säsong i AHL med Bakersfield Condors. Berglund har även representerat Tre Kronor under säsongerna 2023/2024 och 2024/2025. Den här säsongen har det blivit en poäng på 14 matcher. Hans bästa poängnotering är från 2024/2025 när han svarade för 25 poäng på 51 grundseriematcher.