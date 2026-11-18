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Leksands IF tog tre tunga bortapoäng när laget besegrade Nybro Vikings IF med 3–1 inför 1 735 åskådare i Liljas Arena på onsdagskvällen. Gästernas målvakt Marcus Gidlöf storspelade i kassen och räddade 33 av 34 skott – inklusive en avgörande straff i slutminuten.

Leksand tog kommandot sent i den första perioden då Jonas Lagerberg-Hoen satte 0–1 med endast 32 sekunder kvar till paus. I inledningen av mittakten utökade Oskar Lang till 0–2 i powerplay efter ett smart förarbete av poängkungen Tyler Kelleher och målvakten Marcus Gidlöf.

Hemmalaget vägrade dock ge sig. Joachim Rohdin skapade nerv i matchen med en 1–2-reducering i numerärt överläge halvvägs in i perioden, men glädjen blev kortvarig. Knappt fyra minuter senare höll sig Tyler Kelleher framme och satte sitt 16:e mål för säsongen till 1–3.

I slutperioden jagade Nybro en väg tillbaka och fick ett gyllene läge med 47 sekunder kvar när Oscar Nordin tilldömdes straff, men Marcus Gidlöf stängde igen och säkrade bortasegern.

I tabellen ligger Leksands IF kvar på andra plats med 44 poäng, medan Nybro Vikings parkerar på tolfte plats med 19 poäng.

Matchfakta

Nybro Vikings IF – Leksands IF 1–3 (0–1, 1–2, 0–0)

Första perioden: 0–1 (19.28) Jonas Lagerberg-Hoen (August Lissel).

Andra perioden: 0–2 (21.03) Oskar Lang (Tyler Kelleher, Marcus Gidlöf) spel fem mot fyra, 1–2 (29.02) Joachim Rohdin (Zachary Wytinck, Theo Jacobsson) spel fem mot fyra, 1–3 (32.54) Tyler Kelleher (Patrik Zackrisson, Victor Sjöholm).

Tredje perioden: –

Skott: 34–34 (11–16, 8–11, 15–7).

Utvisningar: Nybro 2x2 min. Leksand 2x2 min.

Publik: 1 735 (Liljas Arena)