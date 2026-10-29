Vidare till semifinal i TV-pucken – efter målkalas

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |



Värmland är vidare till semifinal i TV-pucken.

Foto: SVT (Skärmdump)

Regerande mästaren Värmland är som första distrikt i årets turnering av TV-pucken klart för semifinal.

Under torsdagsförmiddagen besegrade man Södermanland med 6–4 efter att man haft en 4–1-ledning efter den första perioden.

– Vi släppte in dem lite för mycket på slutet, säger tvåmålsskytten Leia Rudehov Hjalmarsson till SVT.

– Inför den andra perioden sade vi att vi skulle köra på, men vi blev lite för bekväma.

2–5 blev 4–5 i sista perioden

Värmland rivstartade kvartsfinalen mot Södermanland genom att ta ledningen efter endast en minut och 49 sekunders spel genom Molly Lindström. Efter fem och en halv minut hade Leia Rudehov Hjalmarsson utökat ledningen, innan Zoe Eriksson prickade in en reducering för Södermanland.

Närmare än så kom emellertid inte Södermanland. Redan i den första perioden gick Värmland i väg till en 4–1-ledning, där man dessutom fick ett mål bortdömt efter videogranskning. I slutakten blev det emellertid match av det hela, då Södermanland tog in ett 2–5-underläge till 4–5, men närmare än så kom man inte.

"Värmland är det lite tyngre och bättre laget"

I stället kunde Ebba Melin sätta spiken i kistan med sitt 6–4-mål med drygt två minuter kvar att spela.

– Det är en jättetrevlig match att titta på. Södermanland ger aldrig upp, men Värmland är det lite tyngre och bättre laget och förtjänar att stå som segrare, säger experten Maria Rooth i SVT.

Värmland – Södermanland 6–4 (4–1)

Värmland: Leia Rudehov Hjalmarsson (2), Molly Pihlström, Imra Junzell, Michaela Ohlzon, Ebba Melin.

Södermanland: Zoe Eriksson, Stina Hansson, Ella Karlsson, Tyra Landin-Nordström