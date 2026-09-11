Leksand: Stor analys – betyg på hela truppen

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Leksand inleder säsongen med en hemmamatch mot Södertälje i premiäromgången , fredagen den 18:e september. Här hittar du hela Leksands spelschema.