Leksand: Stor analys – betyg på hela truppen

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Leksand inleder säsongen med en hemmamatch mot Södertälje i premiäromgången, fredagen den 18:e september. Här hittar du hela Leksands spelschema.
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