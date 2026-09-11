Leksand: Stor analys – betyg på hela truppen
Hockeyallsvenskan

Leksand: Stor analys – betyg på hela truppen

Publicerad 11 september 2026 14:00
Robin Olausson
Robin Olausson
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Snart börjar HockeyAllsvenskan och jakten på den åtråvärda SHL-platsen.
Inför säsongen analyserar Robin Olausson lagen och sätter betyg på trupperna.
I dag: Leksands IF.

  • Betyg på lagdelarna.
  • Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
  • Där är Leksand bäst i serien: "Blev en bonus"
  • Svaga punkten: "Där behövs det förstärkning"
  • "En chansning – kan bli fågel eller fisk"
  • Nyförvärven som sticker ut.
  • "Trodde inte Leksand skulle ha ett så bra lag"
  • Tabelltipset: "Favorit att gå upp till SHL"

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Leksand inleder säsongen med en hemmamatch mot Södertälje i premiäromgången, fredagen den 18:e september. Här hittar du hela Leksands spelschema.

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