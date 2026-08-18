RANKING: Allsvenskans bästa backsida

Det som ger Hockeyallsvenskan mycket av dess charm är genombrotten ligan möjliggör. Både i form av relativt okända nordamerikaner, likt fjolårets Peter DiLiberatore, men också genom lånespelare som Oliwer Sjöström, som spelade upp Björklöven i SHL.

Till 2026/27 finns det också gott om dessa, utspridda mellan väntade topplag och de som gör upp längre ner i tabellen – och de finns också på backsidan, där vi ofta pratar om att det måste klicka för att ett lag ska nå sina uppsatta mål.

Med en månad kvar till premiär tittar nu hockeysverige.se's Simon Eld närmare på vilka lag som står sig bäst just där.

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