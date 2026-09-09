Kalmar: Stor analys – betyg på hela truppen
Hockeyallsvenskan

Kalmar: Stor analys – betyg på hela truppen

Publicerad 09 september 2026 12:30
Robin Olausson
Robin Olausson
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Snart börjar HockeyAllsvenskan och jakten på den åtråvärda SHL-platsen.
Inför säsongen analyserar Robin Olausson lagen och sätter betyg på trupperna.
I dag: Kalmar HC.

  • Betyg på lagdelarna.
  • Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
  • Stjärnorna som försvunnit: "Tappat mycket spets"
  • Frågetecknet i truppen: "Stora skor som ska fyllas"
  • Tunga skadebeskedet: "Det är ett hårt slag"
  • Nyförvärven som kommer göra succé.
  • "Kalmar är fortfarande underskattade – vilket är helt obegripligt"
  • Tabelltipset: "Kommer överraska igen"

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Kalmar inleder säsongen med en bortamatch mot Karlskoga i premiäromgången, fredagen den 18:e september. Här hittar du hela Kalmars spelschema.

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Den här artikeln handlar om:

Kalmar HCViktor KlingsellJonathan AnderssonHampus PlatoRedaktionens Val