Aleksander Barkov föll otäckt och klev av direkt.

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Aleksander Barkov missade hela NHL-säsongen 2025/26 efter att han slitit av korsbandet. När han sedan, inför hockey-VM, klev ut på isen igen hade 324 dagars kamp passerat sedan den där sista matchen som också säkrade Stanley Cup för hans Florida Panthers 2025.

Inatt höll hela Florida andan när den finske stjärnan klev av med en ny knäskada.

Panthers var i San Jose Sharks för sin andra match på säsongen, och låg också under med 0–2 när Barkov, i den andra perioden, föll ihop otäckt på isen. Två Sharks-spelare hade försökt sno pucken nere i sarghörnet och 31-åringens vänstra knä gav plötsligt vika. Vridningen då han föll över det egna benet skapade oro direkt, och reaktionen stillade den inte heller.

När Barkov kom upp på benen bankade han direkt på dörren i just det där hörnet och klev rakt av isen. I frustration slängde han sedan ifrån sig handskarna och försvann ut i katakomberna.

– Barkov är upprörd. Det där ser inte bra ut, säger en av kommentatorerna i sändningen.

Barkov kom inte ut till tredje perioden

Florida Panthers stod för en upphämtning i matchen, men föll med 3–4 via förlängning. Aleksander Barkov kom inte heller tillbaka till spel i den tredje perioden.

Lyckligtvis kan det lätt gå att konstatera att det knä som såg ut att skadas inatt (vänster) inte är samma som stoppade stjärnan från spel förra året. Efter slutsignal bekräftar också coachen Paul Maurice detta.

– Det är inte kopplat till hans skada från förra året. Vi kommer att ha en bra uppfattning om läget imorgon eftermiddag, säger han enligt reportern Katie Engleson.

Barkov spelade hela 20 minuter i Panthers säsongspremiär tidigare i veckan, och var såklart en nyckel när Finland säkrade VM-guldet i våras. Då blev det tre mål och åtta assist över elva matcher.