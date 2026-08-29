BIK: Stor analys – betyg på hela truppen
Hockeyallsvenskan

BIK: Stor analys – betyg på hela truppen

Publicerad 29 augusti 2026 13:00
Robin Olausson
Robin Olausson
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Snart börjar HockeyAllsvenskan och jakten på den åtråvärda SHL-platsen.
Inför säsongen analyserar Robin Olausson lagen och sätter betyg på trupperna.
I dag: BIK Karlskoga.

  • Betyg på lagdelarna.
  • Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.
  • Tunga tappen: "Tveksamt om det håller"
  • Har bytt spår – första gången på 20 år.
  • Så blir nya BIK: "Frångår Bofors-hockeyn"
  • "Kommer knäppa tvivlarna på näsan"
  • Tabelltipset: "Har tagit två steg bakåt"

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Karlskoga inleder säsongen med en hemmamatch mot Kalmar i premiäromgången, fredagen den 18:e september. Här hittar du hela BIK Karlskogas spelschema.

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Den här artikeln handlar om:

Redaktionens ValHenrik BjörklundMåns GoosOlof LindbomBIK Karlskoga