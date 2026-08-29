BIK: Stor analys – betyg på hela truppen

Snart börjar HockeyAllsvenskan och jakten på den åtråvärda SHL-platsen.

Inför säsongen analyserar Robin Olausson lagen och sätter betyg på trupperna.

I dag: BIK Karlskoga.

Betyg på lagdelarna.

Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.

Tunga tappen: "Tveksamt om det håller"

Har bytt spår – första gången på 20 år.

Så blir nya BIK: "Frångår Bofors-hockeyn"

"Kommer knäppa tvivlarna på näsan"

Tabelltipset: "Har tagit två steg bakåt"