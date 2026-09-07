SSK: Stor analys – betyg på hela truppen

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Södertälje inleder säsongen med en bortamatch mot Leksand i premiäromgången, fredagen den 18:e september. Här hittar du hela SSK:s spelschema.
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