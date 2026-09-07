SSK: Stor analys – betyg på hela truppen
Hockeyallsvenskan

SSK: Stor analys – betyg på hela truppen

Publicerad 07 september 2026 13:00
Robin Olausson
Robin Olausson
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Snart börjar HockeyAllsvenskan och jakten på den åtråvärda SHL-platsen.
Inför säsongen analyserar Robin Olausson lagen och sätter betyg på trupperna.
I dag: Södertälje SK.

  • Betyg på lagdelarna.
  • Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.
  • Så viktig blir Love Härenstam.
  • Kan ställa upp med ligans bästa kedja.
  • Nyförvärven som sticker ut: "Kan bli ett utropstecken"
  • Där har SSK lärt sig läxan.
  • Det är nöten som "AJ" måste knäcka.
  • Tabelltipset: "Har inte råd att misslyckas"

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Södertälje inleder säsongen med en bortamatch mot Leksand i premiäromgången, fredagen den 18:e september. Här hittar du hela SSK:s spelschema.

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Den här artikeln handlar om:

Linus SkagerDaniel Muzito-BagendaNolan StevensHampus HarlestamRedaktionens ValSödertälje SKA J VanderbeckLove HärenstamAdam HesselvallGustav Salmi LiljaFelix CarellTeodor Munther