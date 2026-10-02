14 matcher i NHL – får 430 miljoner

Tristan Luneau skriver på ett nytt kontrakt i Anaheim Ducks.

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Hör talas om Tristan Luneau?

Ja, i ärlighetens namn är det där många i Sverige säkerligen hamnar. Ändå är det spelaren som nu skrivit på ett historiskt sexårskontrakt i Anaheim Ducks värt totalt 43,2 miljoner dollar (7,2 per säsong), eller 430 miljoner kronor.

Kontraktet beskrivs också som smått bisarrt på andra sidan pölen. Detta då den nu 22-årige backen endast hunnit med 14 NHL-matcher innan han satte pennan mot pappret för att säkra upp sin framtid till 2033. Faktum är att det också är NHL:s största kontrakt någonsin för en spelaren med den matcherfarenheten.

Varken längden på avtalet, eller lönen, reflekterar inte heller det kanadensaren levererat hittills, men Ducks och GM Pat Verbeek tror stenhårt på spelaren.

– Att skriva ett långtidskontrakt med Tristan var en prioritet eftersom vi ser honom som en topp fyra-back i många år framöver. Att få affären klar innan säsongen började var en viktig del av vår planering för nu och framtiden, säger Verbeek i ett pressmeddelande.

Tristan Luneau valdes av Anaheim i andra rundan av NHL-draften 2022. Första året i organisationen, 2023/24, innehöll dock endast 13 matcher fördelat mellan NHL och AHL. Därefter blev det både 52 och 41 poäng säsongerna efter – i farmarligan.

Luneau väntas också ta plats i Anaheim Ducks lag till säsongspremiären mot Vegas Golden Knights, natten till lördag.