Hockeyallsvenskan

MoDo: Stor analys – betyg på hela truppen

Publicerad 27 augusti 2026 19:00
Robin Olausson
Robin Olausson
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Snart börjar HockeyAllsvenskan och jakten på den åtråvärda SHL-platsen.
Inför säsongen analyserar Robin Olausson lagen och sätter betyg på trupperna.
Först ut: MoDo Hockey.

  • Betyg på lagdelarna.
  • Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.
  • Där har MoDo gjort en stor uppgradering.
  • Storlöftet pekas ut - kan bli poängkung.
  • Så har MoDo lärt sig av sina misstag.
  • Lagets svaga punkt: "Stort orosmoln"
  • Tabelltipset: "MoDo har inte tagit sig närmare SHL"

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MoDo inleder säsongen med en bortamatch mot AIK i premiäromgången, fredagen den 18:e september. Här hittar du hela MoDos spelschema.

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Den här artikeln handlar om:

Milan SundströmJakob HellstenElton HermanssonRedaktionens ValEmil LarssonSebastian OhlssonMoDo HockeyAugust BergCarl MattssonHugo Hallin