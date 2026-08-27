MoDo: Stor analys – betyg på hela truppen

Snart börjar HockeyAllsvenskan och jakten på den åtråvärda SHL-platsen.

Inför säsongen analyserar Robin Olausson lagen och sätter betyg på trupperna.

Först ut: MoDo Hockey.

Betyg på lagdelarna.

Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.



Där har MoDo gjort en stor uppgradering.

Storlöftet pekas ut - kan bli poängkung.

Så har MoDo lärt sig av sina misstag.

Lagets svaga punkt: "Stort orosmoln"

Tabelltipset: "MoDo har inte tagit sig närmare SHL"