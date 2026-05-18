Så spelas premiäromgången av Hockeyallsvenskan
Globenmatch, het drabbning i Dalarna – och toppmöte i Karlskoga. Nu är premiäromgången av Hockeyallsvenskan 26/27 släppt.
Redan i den första omgången den 18 september får vi flera heta matcher i Hockeyallsvenskan. I Stockholm ställs AIK mot MoDo i Globen. Gnaget storsatsar och får nu möta en av favoriterna i en het match redan i den första omgången. Samtidigt blir Leksands återkomst till ligan på hemmaplan. De får möta Södertälje i en riktig klassikermatch.
I grannlandskapet Värmland drabbas Karlskoga och Kalmar samman. De båda kom trea respektive tvåa i ligan förra säsongen och väntas vara med och utmana i toppen även nästa säsong.
Nykomlingen Visby får åka över till fastlandet och möta Oskarshamn i sin första match i Hockeyallsvenskan. Utöver det spelar Västerås hemma mot Almtuna, samtidigt som Nybro och Vimmerby möts i Småland och Östersund och Mora i Jämtland.
Hockeyallsvenskan går med andra ord ut hårt och låter flera av de klassiska-, och förväntade topp-lagen, mötas i första omgången.
Hela spelschemat är ännu inte släppt.
Här är hela premiäromgången av Hockeyallsvenskan
19:00 AIK-MoDo, Avicii Arena
19:00 Leksand-Södertälje, Tegera Arena
19:00 BIK Karlskoga-Kalmar, Nobelhallen
19:00 IK Oskarshamn-Visby/Roma, Be-Ge Hockey Center
19:00 Nybro Vikings-Vimmerby, Liljas Arena
19:00 Västerås-Almtuna ABB Arena Nord
19:00 Östersund-Mora, Östersund Arena
