Globenmatch, het drabbning i Dalarna – och toppmöte i Karlskoga. Nu är premiäromgången av Hockeyallsvenskan 26/27 släppt.

AIK möter MoDo i Globen i premiäromgången av Hockeyallsvenskan.

Redan i den första omgången den 18 september får vi flera heta matcher i Hockeyallsvenskan. I Stockholm ställs AIK mot MoDo i Globen. Gnaget storsatsar och får nu möta en av favoriterna i en het match redan i den första omgången. Samtidigt blir Leksands återkomst till ligan på hemmaplan. De får möta Södertälje i en riktig klassikermatch.

I grannlandskapet Värmland drabbas Karlskoga och Kalmar samman. De båda kom trea respektive tvåa i ligan förra säsongen och väntas vara med och utmana i toppen även nästa säsong.

Nykomlingen Visby får åka över till fastlandet och möta Oskarshamn i sin första match i Hockeyallsvenskan. Utöver det spelar Västerås hemma mot Almtuna, samtidigt som Nybro och Vimmerby möts i Småland och Östersund och Mora i Jämtland.

Hockeyallsvenskan går med andra ord ut hårt och låter flera av de klassiska-, och förväntade topp-lagen, mötas i första omgången.

Hela spelschemat är ännu inte släppt.

Här är hela premiäromgången av Hockeyallsvenskan

19:00 AIK-MoDo, Avicii Arena

19:00 Leksand-Södertälje, Tegera Arena

19:00 BIK Karlskoga-Kalmar, Nobelhallen

19:00 IK Oskarshamn-Visby/Roma, Be-Ge Hockey Center

19:00 Nybro Vikings-Vimmerby, Liljas Arena

19:00 Västerås-Almtuna ABB Arena Nord

19:00 Östersund-Mora, Östersund Arena