Bettman: NHL kan tvingas ändra reglerna

Gary Bettman, samt Matthew och Brady Tkachuk.

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NHL:s kommissionär Gary Bettman öppnar för en förändring kring spelarnas no trade-klausuler. Åtminstone tror han att det ligger på bordet.

I en ny intervju i Sportsnets "The FAN Hockey Show", kommer detta besked. Det hela följer också en period i NHL där vi sett flera spelare hålla sin klubb gisslan genom att nyttja klausulen, och därigenom tvinga fram trejder till ett fåtal utvalda destinationer.

– Det är något vi kommer att hålla ett öga på. Jag tycker att vi har gått ifrån vad no trade-klausulerna ursprungligen var tänkta för, medger Bettman i programmet.

Bettman förklarade att klausulerna från början förhandlades in i kollektivavtalet för att ge spelare trygghet och kontroll kring att stanna kvar i sin stad när de skrev på långtidskontrakt eller tog en lägre lön för lagets skull. Syftet var att skydda spelare från oväntade trejder från klubbens sida – inte att användas som ett verktyg när spelarna själva kräver att bli trejdade.

Gary Bettman: Då måste NHL agera

Samtidigt poängterar Bettman att dessa senaste enstaka fall inte innebär att ligan har akuta problem ännu. Däremot tror han att NHL måste agera om utvecklingen fortsätter.

Några av exemplen på sådana här situationer är Brady Tkachuk som fick sin vilja igenom när Ottawa Senators trejdade honom till Florida Panthers, men också Detroit Red Wings och Winnipeg Jets har hamnat i svårare sitsar då Dylan Larkin och Connor Hellebuyck är kvar trots att de begärt att få flytta.