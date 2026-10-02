Pettersson briljerade - i värsta matchen på 22 år

Elias Pettersson har fått en fin start - men i natt blev det förlust. Foto: Bildbyrån.

27 mål på två matcher. Så sjukt var dubbelmötet mellan Edmonton Oilers och Vancouver Canucks under NHL:s öppningsdagar. Efter att Canucks vunnit den första matchen fick Edmonton i natt sin revansch när de vann med 9-7 - vilket gjorde det till första gången sedan mars 2004 som Vancouver släppte in nio mål i en hemmamatch.

Det var en vild match där Oilers ledde med 5-0 några sekunder in på den andra perioden. De ledde sen också med 6-1 och 8-2 innan Canucks plötsligt skapade lite liv i matchen genom att reducera till 8-3, 8-4, 8-5 och 8-6 innan Leon Draisaitl fick stopp på blödningen med sitt 9-6-mål. Jamie Oleksiak satte sedan en sista reducering för Vancouver innan matchen var slut.

Drömstart för Elias Pettersson

Det var en match där superstjärnorna briljerade.

Elias Pettersson har därmed fått en drömstart på säsongen, med fyra poäng på de två inledande matcherna. Förra säsongen tog det sju matcher för den svenske stjärncentern att nå fyra poäng, och nio matcher att nå de två mål som han redan nu levererat.

Se Petterssons poäng i videospelaren.

Vancouver – Edmonton 7–9

Vancouver: Marco Rossi x2, Brock Boeser, Paul Cotter, Arshdeep Bains Elias Pettersson, Jamie Oleksiak

Edmonton: Vasily Podkolzin, Owen Michaels, Evan Bouchard, Ryan Shea, Leon Draisaitl x2, Trent Frederic, Connor McDavid, Kasperi Kapanen