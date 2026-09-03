Genombrott som det George Diaco, Mikkel Øby-Olsen, Herman Träff, med fler, stod för under förra säsongen är en stor del av det som gör Hockeyallsvenskan till Hockeyallsvenskan. Den bästa utvecklingsligan i världen, både för juniorer och de som står och väger i karriären.
Till 2026/27 finns det också extra stor möjlighet för dessa att kliva in i rampljuset. Detta då det inte finns en lika tydliga favorit, fylld med stjärnor, som Björklöven var i fjol. Dörren är därmed vidöppen för lånespelare, nordamerikaner, och andra spelare, att verkligen ta på sig de där större skorna och ta över ligan – inte minst från forwardsplats.
Med två veckor kvar till premiär tittar nu hockeysverige.se's Simon Eld närmare på vilka lag som står sig bäst just sett till den lagdelen.
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