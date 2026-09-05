VIK: Stor analys – betyg på hela truppen
Hockeyallsvenskan

VIK: Stor analys – betyg på hela truppen

Publicerad 05 september 2026 14:00
Robin Olausson
Robin Olausson
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Snart börjar HockeyAllsvenskan och jakten på den åtråvärda SHL-platsen.
Inför säsongen analyserar Robin Olausson lagen och sätter betyg på trupperna.
I dag: Västerås IK.

  • Betyg på lagdelarna.
  • Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.
  • Nära ny värvning.
  • En efterlängtad nystart – men har VIK blivit bättre?
  • Frågetecken för strategin: "Det är en risk"
  • Nyförvärvet pekas ut: "Kan bli en succéspelare"
  • Därför är Västerås på en bättre plats i år.
  • Tabelltipset: "Kan inte bli annat än ett kvallag"

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Västerås inleder säsongen med en hemmamatch mot Almtuna i premiäromgången, fredagen den 18:e september. Här hittar du hela Västerås spelschema.

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Den här artikeln handlar om:

Melker BertalsRedaktionens ValVästerås IKAnton Mylläri