VIK: Stor analys – betyg på hela truppen

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Västerås inleder säsongen med en hemmamatch mot Almtuna i premiäromgången , fredagen den 18:e september. Här hittar du hela Västerås spelschema.