Igor Sjesterkin blir föste målvakt i Rangers att hitta nät.

Foto: Bildbyrån och Viaplay (montage).

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NHL kan addera ett 18:e namn på listan över målvakter som har gjort mål i ligan. Det efter att Igor Sjestjorkin (Igor Shesterkin) inatt skrivit historia för New York Rangers.

Jublet kom med ett par minuter kvar att spela, och spikade 5–1-resultatet mot Tampa Bay Lightning. Men det som gjorde lyftet över hela isen ännu mer speciellt var det faktum att ingen annan målvakt i Rangers historia lyckats med att näta, inte ens Henrik Lundqvist.

Landsmannen Andrej Vasilevskij, som plockats ut ur buren på andra sidan, fick därmed gratulera sin ryske landsman, medan publiken i Madison Square Garden gjorde sitt för att hylla den 30-årige burväktaren.

Som om det inte var nog räddade Igor Sjestiorkin också 24 av 25 möjliga puckar och klev alltså av med 96 i räddningsprocent.

Zibanejad passerar Kreider i Rangers historia

Ur svenskt perspektiv blev mötet mellan Rangers och Tampa också lyckat.

Mika Zibanejad klev av isen med både mål och assist efter att han själv satt 1–0 i powerplay, tidigt i första perioden, men också spelat fram Gabe Perreault till 4–1 mot slutet av andra. Det var 33-åringens två första poäng den här säsongen – på lika många matcher.

Noterbart är att det nu bara är Rod Gilbert, med 72, som har gjort fler öppningsmål i en match i Rangers historia. Zibanejad kliver förbi Chris Kreider och är själv på 60.

– Vi vet att det är viktigt och det är något vi har pratat om även inför den här säsongen. Man vill få en bra start på hemmaplan, komma in bra i matchen och se till att vi hittar vårt spel och vår identitet på hemmaplan. Det här var ett bra första steg, säger han till NHL.com.