AIK: Stor analys – betyg på hela truppen

Snart börjar HockeyAllsvenskan och jakten på den åtråvärda SHL-platsen.

Inför säsongen analyserar Robin Olausson lagen och sätter betyg på trupperna.

I dag: AIK Hockey.

Betyg på lagdelarna.

Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.

Därför är AIK ligans mest förbättrade lag.

Frågetecken för stjärnvärvningarna.

"Gör sin sista säsong – innan han värvas till SHL"

Nyförvärvet hyllas: "Kan vara bäst i ligan"

Viktor Tuuralas impact: "Då kommer Gnaget lyfta"

Tabelltipset: "Har det bästa laget – på pappret"