AIK: Stor analys – betyg på hela truppen
Hockeyallsvenskan

AIK: Stor analys – betyg på hela truppen

Publicerad 01 september 2026 10:07
Robin Olausson
Robin Olausson
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Snart börjar HockeyAllsvenskan och jakten på den åtråvärda SHL-platsen.
Inför säsongen analyserar Robin Olausson lagen och sätter betyg på trupperna.
I dag: AIK Hockey.

  • Betyg på lagdelarna.
  • Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.
  • Därför är AIK ligans mest förbättrade lag.
  • Frågetecken för stjärnvärvningarna.
  • "Gör sin sista säsong – innan han värvas till SHL"
  • Nyförvärvet hyllas: "Kan vara bäst i ligan"
  • Viktor Tuuralas impact: "Då kommer Gnaget lyfta"
  • Tabelltipset: "Har det bästa laget – på pappret"

Läs också: De 25 bästa värvningarna i HockeyAllsvenskan

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AIK inleder säsongen med en hemmamatch mot MoDo i premiäromgången, fredagen den 18:e september. Här hittar du hela AIK:s spelschema.

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Den här artikeln handlar om:

Redaktionens ValScott PooleyGustav SjöqvistAIK HockeyJhonas EnrothChristopher BengtssonRasmus RudslättSamuel JonssonSid BoijeVictor BrattströmOskar Magnusson