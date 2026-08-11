RANKING: Allsvenskans bästa målvaktspar
Hockeyallsvenskan

RANKING: Allsvenskans bästa målvaktspar

Publicerad 11 augusti 2026 16:13
Simon Eld
Simon Eld
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Med Almtunas värvning av Tim Forslund har samtliga målvaktspar i Hockeyallsvenskan spikats. Därmed går nu Simon Eld igenom samtliga i en ranking inför 2026/27.

Under fjolårssäsongen fick den Hockeyallsvenskan publiken se många fina målvaktsinsatser. Inte minst genom Love Härenstam och Herman Liv som imponerade – trots sin ringa ålder. Frågan är dock om vi inte får en ännu mer spännande skara att följa under 2026/27? Åtminstone i form av balans mellan nya unga löften, SHL- och HA-rutin, samt veteraner. 

Jag är av åsikten att facit inte är klart förrän sista slutspelsmatchen är spelad, men med samtliga målvakter på plats har det ändå blivit dags att ranka paren utifrån hur det ser ut just nu.

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