Inför: Sverige-Tjeckien i Hockey-VM 2026

Tre Kronor spelar sin tredje match i hockey-VM 2026. Matchen spelas i BCF Arena i Fribourg. De möter Tjeckien den 18:e maj klockan 20:20. Här hittar du förutsättningar, laguppställningar, TV-tider och de senaste mötena mellan Sverige och Tjeckien.

Hockey-VM 2026 spelas i Fribourg och Zürich i Schweiz. Sveriges grupp och två kvartsfinaler spelas i Fribourg. Resten av turneringen avgörs i Zürich. Här kommer du kunna hitta ställningen i de båda grupperna.

Sverige premiärspelade mot Kanada i fredags och föll då med 5-3. Jacob Larsson, Lucas Raymond och Mattias Ekholm gjorde de tre svenska målen.

Igår besegrades Danmark med 6-2. Viggo Björck skrev historia som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna. Övriga blågula mål gjordes av Mattias Ekholm, Oliver Ekman-Larsson, Lucas Raymond, Jakob Silfverberg och Linus Karlsson.

Tjeckien inledde VM med en seger mot just Danmark, men följde upp den vinsten med en chockförlust mot Slovenien. Slovenien vann med 4-3 efter förlängning.

Hur ser Sveriges poängliga ut i VM 2026?

Placering Spelare Mål Assist Poäng 1. Lucas Raymond 2 2 4 2. O. Ekman-Larsson 1 2 3 3. Mattias Ekholm 2 0 2 4. Viggo Björck 1 1 2 4. Linus Karlsson 1 1 2

Hur ser Tjeckiens poängliga ut i VM 2026?

Placering Spelare Mål Assist Poäng 1. Matej Blümel 1 1 2 1. Roman Cervenka 1 1 2 1. Lukas Sedlak 1 1 2 4. David Tomásek 0 2 2 5. Tre spelare 1 0 1

Var TV-sänds Sverige mot Tjeckien?

Matchen sänds på Viaplay Sport och på streamingtjänsten Viaplay. Matchen börjar klockan 20:20, men TV-sändningen börjar redan vid 19:00.

Du kan också följa matchen via vår liverapportering på hockeysverige.se. Häng med på allt som händer och ställ frågor till vår expert Simon Eld.

Vad gäller matchen mellan Sverige och Tjeckien i hockey-VM 2026?

Det här är tredje gruppspelsmatchen av sju.

Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De fyra bästa lagen från grupperna går till kvartsfinal, där ettan i ena gruppen möter fyran i den andra, och tvåan i den ena gruppen möter trean från den andra. Vinnarna i kvartsfinalerna går till semifinal, och vinnarna i semifinal går till final. Förlorarna i semifinalerna får istället spela en bronsmatch.

Du behåller din ranking genom hela slutspelet, vilket gör att du som etta alltid möter det lägst rankade laget. Det gör att varje match i VM-turneringen blir betydelsefull för lagets chanser senare i mästerskapet.

Just nu ligger Tjeckien trea med fyra poäng på två matcher. Tre Kronor ligger utanför kvartsfinalplatsen, med tre poäng efter två matcher. Men eftersom Tjeckien förlorat mot ett tippat bottenlag, medan Sverige bara förlorat mot favoriten Kanada, går det ändå att argumentera för att kvällens match betyder något mer för Tjeckien än för Tre Kronor.

Vilka NHL-spelare spelar VM för Sverige?

Följande NHL-spelare togs ut i Tre Kronors VM-trupp.

Arvid Söderblom, mv, Chicago Blackhawks –> Läs mer!

Oliver Ekman-Larsson, b, Toronto Maple Leafs –> Läs mer!

Albert Johansson, b, Detroit Red Wings –> Läs mer!

Mattias Ekholm, b, Edmonton Oilers –> Läs mer!

Anton Frondell, c, Chicago Blackhawks –> Läs mer!

Emil Heineman, fw, New York Islanders –> Läs mer!

Simon Holmström, fw, New York Islanders –> Läs mer!

Oskar Sundqvist, fw, St. Louis Blues –> Läs mer!

Lucas Raymond, fw, Detroit Red Wings –> Läs mer!

Linus Karlsson, fw, Vancouver Canucks –> Läs mer!

Carl Grundström, fw, Philadelphia Flyers –> Läs mer!

Anton Frondell är emellertid inte anmäld i truppen ännu. Nils Höglander, Vancouver Canucks, har tvingats lämna återbud till VM på grund av en skada.

Vilka är Tjeckiens stjärnor?

Bara en spelare i Tjeckiens trupp var given i sitt NHL-lag förra säsongen: Filip Hronek. Han är å andra sidan en av Tjeckiens toppspelare i ligan numera. I övrigt är – som vanligt – superveteranen Roman Cervenka en nyckelspelare för Tjeckien. Färjestads poängspruta David Tomásek är också en nyckelspelare, precis som AHL-stjärnan Matej Blümel.

Förutom Tomásek spelade en annan tjeckisk VM-spelare i SHL den gångna säsongen: Brynäs OS-back Michal Kempny.

Hur ser Sveriges och Tjeckiens trupper ut?

Här hittar du Sveriges trupp i hockey-VM 2026.

Här hittar du Tjeckiens trupp i hockey-VM 2026.

* Notera att förändringar kan ha skett sedan trupperna togs ut.

De tio senaste VM-mötena mellan Sverige och Tjeckien

VM 2025: Sverige-Tjeckien 5-2

VM 2024: Sverige-Tjeckien 3-7

VM 2022: Sverige-Tjeckien 5-3

VM 2021: Sverige-Tjeckien 2-4

VM 2019: Sverige-Tjeckien 2-5

VM 2018: Sverige-Tjeckien 3-2

VM 2016: Sverige-Tjeckien 2-4

VM 2015: Sverige-Tjeckien 6-5 efter straffar

VM 2014: Sverige-Tjeckien 3-0 (bronsmatch)

VM 2014: Sverige-Tjeckien 4-3 efter straffar (gruppspel)

Tjeckien är ett av de lag som Sverige möter allra oftast i VM. Sedan VM 2013 har de mötts i alla mästerskap utom 2017 och 2023. Och ser vi till de tio senaste matcherna har Sverige en knapp fördel med sina sex segrar, även om två av dem kommit efter straffar. Ser vi till de fem senaste matcherna har emellertid tjeckerna en knapp fördel med tre vinster mot Sveriges två.

Ifjol möttes länderna i kvartsfinalen och då vann Tre Kronor klart. De tog då revansch för storförlusten i semifinalen året dessförinnan.