Efter sju år i Hockeyallsvenskan är Felix Olsson klar för Hockeyettan.

Nu återvänder han till Kalix.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Felix Olsson har under de senaste sju säsongerna spelat i Tingsryd, Södertälje och Nybro Vikings. Men en fortsättning i Hockeyallsvenskan blir det inte för 30-åringen, nu meddelar Kalix att han återvänder till föreningen.

– Vi är otroligt glada och stolta över att Felix väljer att komma hem till Kalix. Vi har fått vara med på resan när han flyttat och nu när han tagit beslutet att återvända, vilket betyder mycket för hela föreningen, skriver klubben på sin Instagram.

Senast som forwarden spelade för Kalix var säsongen 2018/2019, då han på 36 matcher noterades för 45 poäng (18+27). Under den senaste säsongen gjorde Olsson 23 poäng (9+14) på 51 omgångar i Nybro Vikings.

– Felix Olsson har under sina år i HockeyAllsvenskan etablerat sig som en uppskattad och professionell spelare. Utöver sina sportsliga kvaliteter blir han också en viktig profil för föreningen och Kalix som ort, skriver föreningen.

Avtalet sträcker sig över de tre kommande säsongerna.

