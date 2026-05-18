HV71 ser ut att ha hittat sin tränare till nästa säsong. Enligt Expressen tyder det mesta på att Niklas Eriksson står i deras bås kommande säsong.

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån.

Anton Blomqvist fick sparken efter ett nytt kval. Därefter har HV71 letat efter en ny huvudtränare till nästa säsong. Det har varit en lång process där flera namn har nämnts. Men nu ser de ut att ha identifierat sin man. Enligt Expressen är Niklas Eriksson huvudspåret.

Han fick sparken från Örebro i våras efter tolv år i klubben. Den rutinerade tränaren ser nu inte ut att behöva vara arbetslös speciellt länge.

HV71 ser honom nu som en säker lösning efter ett par år där det har stormat runt klubben. 57-åringen är känd för att bygga strukturerade lag med stark disciplin och starkt ledarskap.

Niklas Eriksson, HV71 och Örebro måste nu komma överens om några kontraktsdetaljer innan övergången kan gå i lås, rapporterar Expressen.

