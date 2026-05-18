Lämnade Leksand – där hamnar forwarden

Wiktor Nilsson är klar för Kärpät till nästa säsong. Forwarden lämnade Leksand efter degraderingen till Hockeyallsvenskan.

Efter en tuff höst i Frölunda valde Wiktor Nilsson att skriva på för Leksand. Inte heller där släppte det för 24-åringen som enbart gjorde ett mål på 49 matcher under den gångna säsongen. Dalalaget åkte som bekant ur högsta ligan, och forwarden valde då att lämna klubben.

Nu står det också klart var han kommer att spela nästa säsong.

Under måndagen presenterade nämligen Kärpät stockholmaren som ett nyförvärv inför nästa säsong. Det blir hans första utlandsäventyr i karriären.

— Wiktor är en kraftfull och stark skridskoåkare som ger oss fler alternativ offensivt. Han kan spela praktiskt taget alla roller och bidrar med ett stabilt och ansvarsfullt tvåvägsspel till laget. Vi tror att ligan är en bra plats för honom att ta sitt spel till nästa nivå och att han kommer att vara ett utmärkt tillskott till vårt lag, säger sportchef Kimmo Kapanen i ett pressmeddelande.

Wiktor Nilsson har tidigare spelat för Djurgården i Hockeyallsvenskan. Där gjorde han 39 poäng på 51 matcher säsongen 23/24, något som gav honom ett SHL-kontrakt. Det blev även 32 matcher för Frölunda innan han flyttade vidare till Dalarna. Nu blir han lagkamrat med Niklas Rubin i Kärpät.

Kontraktet med den finska klubben är skrivet över en säsong.

