Brynäshjältens son till Sverige

Det är Calgary Flames som på twitter skriver att de lånar ut Eetu Tuulola till allsvenska Västervik. Forwarden gjorde den gångna säsongen 23 poäng på 50 matcher för klubbens AHL-lag Stockton Heat och är just nu kontraktslös för kommande säsong. Han är dock en restricted free agent vilket gör att Calgary har hans rättigheter.

22-åringen har vunnit U18-VM med Finland och mästerskapsguld med HPK. Han spelade även U20-VM för Finland 2018, en säsong då han noterade 16+10 på 51 matcher för tidigare nämnda HPK.

Tuulolas pappa Marko Tuulola spelade i Sverige åren 1998 till 2001. Han gjorde det i Brynäströjan och var en av de bärande spelarna i det lag som vann SM-guld 1999.

The #Flames have assigned forward Eetu Tuulola to @VasterviksIK of Sweden's HockeyAllsvenskan league. pic.twitter.com/hCX6eBtaYc